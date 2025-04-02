Sevim Alan'a dolandırıcılık davası! 10 yıl hapis isteniyor
Güzellik merkezi sektöründe tanınan Sevim Alan hakkında yeni bir dava daha açıldı. İddianameye göre, Alan’ın sahte senet düzenleyerek bir mağduru icraya verdiği öne sürüldü. Soruşturma sürecinde elde edilen deliller doğrultusunda, şüphelinin 10 yıl hapsi isteniyor...
İstanbul'da güzellik merkezi sektöründe tanınan Sevim Alan hakkında, "Resmî Belgede Sahtecilik" ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarını Araç Olarak Kullanarak Dolandırıcılık" suçlamalarıyla yeni bir dava açıldı.
Olay 18 Nisan 2021 tarihinde meydana geldi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, müşteki Bihter Dündar'ın, Sevim Alan'ın sahibi olduğu güzellik merkezlerinden birinin bayiliğini yaptığını ancak anlaşmazlık sonucu bu iş birliğinin sona erdiğini belirttiği ifade edildi.
SAHTE SENETLE RAKİBİNİ İCRAYA VERDİ
Dündar, aralarındaki mali ilişkilerin tamamen kapandığını ancak kendisine ait olmayan bir senetle icraya verildiğini öne sürdü. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, bilirkişi raporlarına dayanarak söz konusu 390.000 TL bedelli senetteki borçlu imzalarının taklit olduğu, senedin dolum yazılarının ise Sevim Alan'a ait olduğu kanaatine varıldı. Bu durumun, Alan'ın sahte belge düzenleyerek haksız kazanç elde etmeye çalıştığını gösterdiği savunuldu.
BİLİRKİŞİ RAPORU SAHTE SENEDİ ORTAYA ÇIKARDI
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Sevim Alan, savcılık soruşturmasında suçlamaları reddetti. Kendisinin güzellik sektöründe 65 şubesi bulunduğunu belirterek, müşteki Bihter Dündar'ın iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü. Alan, muhasebecisinin bu tür işlemleri takip ettiğini ve senetle ilgili herhangi bir sahteciliğin söz konusu olmadığını savundu.
Ayrıca, Dündar'ın insanları dolandırarak iş yaptığını iddia ederek karşı suçlamalarda bulundu. Ancak, bilirkişi raporlarının da desteğiyle, savcılık Sevim Alan'ın dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işlediğine dair yeterli şüphe bulunduğuna karar verdi ve kamu davası açılmasını talep etti.
MAHKEMELER SEVİM ALAN DOSYASIYLA DOLDU
Sevim Alan'ın adı daha önce de benzer suçlamalarla anılmıştı. Geçmişte, birçok kişi tarafından "güzellik merkezi dolandırıcılığı" iddialarıyla mahkemeye verildiği biliniyor. Müşterilerine eksik ya da kusurlu hizmet sunarak mağduriyet yarattığı, franchise verdiği bayilerle yaşadığı finansal anlaşmazlıklar nedeniyle mahkemelik olduğu basına yansımıştı.
Ancak, bu yeni dava, doğrudan sahte evrak düzenleyerek icra yoluyla haksız kazanç sağlamaya çalıştığı iddiasıyla açılması nedeniyle dikkat çekiyor.
10 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık sonucu hazırlanan iddianameye göre, 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Kişileri Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık' suçlarından 10 yıla kadar hapsi istenen Sevim Alan'ın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı dava süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.
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