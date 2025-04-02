Sevim Alan’a dolandırıcılık davası! 10 yıl hapis isteniyor

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BİLİRKİŞİ RAPORU SAHTE SENEDİ ORTAYA ÇIKARDI

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Sevim Alan, savcılık soruşturmasında suçlamaları reddetti. Kendisinin güzellik sektöründe 65 şubesi bulunduğunu belirterek, müşteki Bihter Dündar'ın iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü. Alan, muhasebecisinin bu tür işlemleri takip ettiğini ve senetle ilgili herhangi bir sahteciliğin söz konusu olmadığını savundu.

Ayrıca, Dündar'ın insanları dolandırarak iş yaptığını iddia ederek karşı suçlamalarda bulundu. Ancak, bilirkişi raporlarının da desteğiyle, savcılık Sevim Alan'ın dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işlediğine dair yeterli şüphe bulunduğuna karar verdi ve kamu davası açılmasını talep etti.