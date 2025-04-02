Oscarlı oyuncu Jennifer Lawrence 2. kez anne oldu!

Umut Işığım, Açlık Oyunları, Don't Look Up, Uzay Yolcuları, Büyü de Gel gibi filmlerin yıldızı Jennifer Lawrence, sanat galerisi sahibi Cooke Maroney ile 2019 yılında dünyaevine girmişti.

2022 Şubat ayında ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, oğullarına Cy adını vermişti. Yıldız, oğlunun adını Amerikan ressam Cy Twombly'den ilham alarak koyduklarını açıklamıştı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 34 yaşındaki Lawrence, birkaç ay önce ikinci kez anne olacağını açıklamıştı. Bir çocuk sahibi daha olacağı için heyecanlı olduğunu belirten ünlü oyuncudan müjdeli haber geldi.

MÜJDELİ HABER GELDİ

People'da yer alan habere göre; Oscar'lı oyuncu ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Lawrence'ın bebeğinin cinsiyeti, adı ve tam doğum tarihi henüz açıklanmadı.

Kaynak: Instagram