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Volkan Konak'ın şarkısını seslendiren Bülent Ersoy gözyaşlarını tutamadı: "Sıra bende"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.04.2025 16:52
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Volkan Konak’ın şarkısını seslendiren Bülent Ersoy gözyaşlarını tutamadı: Sıra bende

Kuzey Kıbrıs'ta sahne alan Bülent Ersoy, izleyicileri derinden sarstı. Volkan Konak'ın şarkısını seslendirirken gözyaşlarına hakim olamayan Diva, 'sıra bende' dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahnede kalp krizi geçiren Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AAKaynak: AA

58 yaşında aramızdan ayrılan sanatçının vefatı sevenlerini yasa boğarken Bülent Ersoy sahnede Volkan Konak'ı andı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Kıbrıs'ta sahne alan Bülent Ersoy, Ferman Toprak ile beraber, hayatını kaybeden Volkan Konak'ın "Cerrahpaşa" şarkısını okudu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Gözyaşlarını tutamayan Diva Bülent Ersoy, "Sıra bende" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Sözleriyle sevenlerini endişelendiren Diva, sahnede duygu dolu anlar yaşattı.

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