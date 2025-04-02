Mirkelam'dan dikkat çeken açıklama: "Ben de sahnede ölmek isterim"

Geçen yıl popçu Metin Arolat'ın üç gün önce de Volkan Konak'ın sahnede ölümleri ile ilgili Mirkelam şu ifadeleri kullandı:

"BEN DE SAHNEDE ÖLMEK İSTERİM"

"Arkadaşlarımızın erken yaşta gitmesi üzücü. Böyle kayıplar hep duygusal zamanlarıma denk geliyor. Ölümden güzel bir şey çıkmaz ama sahnede vefat etmek, bir sanatçı için anlamlı bir durum. Ben de kendi adıma sahnede vefat etmek isterim."

Volkan Konak / Kaynak: AA