Mirkelam'dan dikkat çeken açıklama: "Ben de sahnede ölmek isterim"
Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybetmesinin ardından Volkan Konak da Kıbrıs'ta sahne aldığı sırada, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Uzun süredir magazin gündeminde olmayan ünlü şarkıcı Mirkelam, Volkan Konak'ın vefatının ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
Türk pop müziğin unutulmaz ismi Metin Arolat'ın sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesinin hayatını kaybetmesinin acısı hala tazeyken, müzik dünyası bir kayıp daha yaşadı. Bu kez, ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'ta sahne aldığı mekanda fenalaşarak hayatını kaybetti.
Uzun süredir magazin gündeminde yer almayan şarkıcı Mirkelam ise yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Geçen yıl popçu Metin Arolat'ın üç gün önce de Volkan Konak'ın sahnede ölümleri ile ilgili Mirkelam şu ifadeleri kullandı:
"BEN DE SAHNEDE ÖLMEK İSTERİM"
"Arkadaşlarımızın erken yaşta gitmesi üzücü. Böyle kayıplar hep duygusal zamanlarıma denk geliyor. Ölümden güzel bir şey çıkmaz ama sahnede vefat etmek, bir sanatçı için anlamlı bir durum. Ben de kendi adıma sahnede vefat etmek isterim."
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