Aslı Hünel ile Saruhan Hünel'in annesi hastaneye kaldırıldı
Oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşi Aslı Hünel sosyal medya hesabından annesi için dua istedi. Annesinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten Aslı Hünel, hastaneden paylaşım yaptı.
Şarkıcı ve sunucu Aslı Hünel ile abisi Saruhan Hünel'in annesi yoğun bakıma kaldırıldı. Sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını yayımlayan Aslı Hünel, sevenlerinden dua istedi.
ANNESİ İÇİN DUA İSTEDİ
Aslı Hünel ile Saruhan Hünel kardeşlerin annesi Şükran Hünel, yoğun bakımda tedavi görüyor. Sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını yayınlayan Hünel; "Annemi gördüm yoğun bakımda. Dua edelim tüm hastalara. Rabbim şifa, yakınlarına güç versin" ifadelerini not düştü.
"YOĞUN BAKIMDA"
Hastaneden de paylaşım yapan Aslı Hünel, "Annemi gördüm yoğun bakımda. Dua edelim tüm hastalara Rabbim şifa, yakınlarına güç versin. Tüm hastane çalışanları bebek gibi bakıyorlar anneme ve diğer hastalara. Teşekkür ederim hastane yönetimine. Mekanın cennet olsun Enver Ören Nurlarda uyu" notunu düştü.
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