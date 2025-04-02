Aslı Hünel ile Saruhan Hünel’in annesi hastaneye kaldırıldı

"YOĞUN BAKIMDA"

Hastaneden de paylaşım yapan Aslı Hünel, "Annemi gördüm yoğun bakımda. Dua edelim tüm hastalara Rabbim şifa, yakınlarına güç versin. Tüm hastane çalışanları bebek gibi bakıyorlar anneme ve diğer hastalara. Teşekkür ederim hastane yönetimine. Mekanın cennet olsun Enver Ören Nurlarda uyu" notunu düştü.



Kaynak: Instagram