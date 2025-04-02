Ferdi Tayfur'un kızı ve yeğeninden yeni paylaşım! "Umutsuz bir bekleyiş bu"
2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve yeğeni Şirin Gözalıcı sosyal medya hesaplarından yeni kareler yayınladı.
Arabesk müziğin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te hayatını kaybetmişti. Usta sanatçının cenaze töreni sırasında ve miras paylaşımı yüzünden yıllardır aralarının açık olduğu bilinen kızı Tuğçe Tayfur ile aile bireyleri arasında yaşanan tartışma dikkat çekmişti.
Ferdi Tayfur'un vefatının ardından aile içindeki gerilim devam ederken, kızı Tuğçe Tayfur ve yeğeni Şirin Gözalıcı'dan yeni paylaşımlar geldi.
Miras tartışmalarının ardından ortalık sakinleşti derken Tuğçe Tayfur'dan babasıyla bir paylaşım geldi. "Ümitsiz bir bekleyiş bu..." notuyla paylaşım yapan Tuğçe Tayfur babasıyla bir fotoğrafına yer verdi.
Bundan saatler sonra ise Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı bir paylaşım yaptı. Şirin Gözalıcı, "Seni sevmem için dolu sebeplerim var.. Sen benim canımın sol yanısın... Nurlarda uyu Kral Dayım. Hani diyordun ya bize ,siz benim meleklerimsiniz... Meleklerin seni çok özlüyor..." notunu düştü.
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