Hülya Avşar'dan şaşırtan itiraf! En büyük korkusu...
Kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte Etiler'de görüntülenen ünlü sanatçı Hülya Avşar, muhabirlerin sahne ücretleriyle ilgili sorularına dikkat çeken bir yanıt verdi. Avşar, aldığı yüksek tekliflere rağmen bayramda sahneye çıkmama kararının ardındaki gerçeği açıkladı.
Son dönemde YouTube'da yayınlanan programıyla adından söz ettiren Hülya Avşar, son yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
Ünlü sanatçı, önceki gün kızı Zehra Çilingiroğlu ile Etiler'de görüntülendi. Sabah'ın haberine göre; Avşar, bayram haftasında sanatçıların aldıkları sahne ücretleri hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi:
"Ben bayramlarda çok fazla çalışmak isteyen birisi değilim. Rakamlara bir şey diyemem. Kimin ne aldığını da bilmiyorum. Teklif geldi, her bayram olduğu gibi. Benim klostrofobim var, o kalabalıkta bayramlarda bir yere gidemiyorum."
İşte, ünlülerin şaşırtıcı takıntıları...
Kadir İnanır
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın kurbağalara olan sevgisi duyanları şaşırtıyor. Sanatçının, kurbağa figürlerinden oluşan geniş bir koleksiyonu olduğu biliniyor.
Burcu Esmersoy
Güzel sunucu Burcu Esmersoy, stresli anlarında tırnaklarını yeme alışkanlığından vazgeçemiyor.
Murat Boz
Ünlü şarkıcı Murat Boz'un ilginç bir takıntısı var: Gördüğü her yeşil elmayı yemek istiyor!
Cem Yılmaz
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, gösteriye çıkmadan önce mutlaka kısa bir uyku molası veriyor. Enerjisini toplamak için bu ritüeli uyguladığı biliniyor.
Hülya Avşar
Hiçbir yere geç kalmak istemeyen sanatçı, saatlerini 5 dakika ileri alarak zaman konusunda hassasiyet gösteriyor.
Sezen Aksu
Minik Serçe lakaplı sanatçı Sezen Aksu, gittiği her misafirlikte yün ve şişlerini yanında taşıyor.
Bülent Ersoy
"Diva" lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy, yalnızlık kadar tek rakamlardan da hoşlanmıyor. Kaldığı oteldeki oda numarasından araç plakasına kadar her şeyin çift rakamlı olmasına özen gösteriyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kişilik Testi: Hayatınızın en büyük engeli seçtiğiniz kapının arkasında
- Şimal Konak kimdir, kaç yaşında? Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak evli mi, ne iş yapıyor?
- Nikah tarihini alanlara güzel haber! Evleneceklere beyaz eşya ve mobilyada indirim başlıyor
- Bayramdan sonra hastaneler açık mı? Yarın eczaneler ve polikinikler çalışıyor mu?
- CIA’den itiraf gibi hareket! Yıllarca bizi izlemişler: Nuh’un gemisi bakın hangi şehrimizdeymiş
- Müge Anlı yeni bölümü ne zaman, bugün var mı? Müge Anlı ve Tatlı Sert-1 Nisan ATV yayın akışı
- Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) nedir? Konut ve araba satışında yetki belgesi zorunluluğu ne zaman başlayacak?
- Bankalar yarın açık mı, ne zaman açılacak? Bayramdan sonra özel ve kamu bankaları çalışıyor mu?
- iOS 18.4 güncellemesi neleri değiştirdi? Apple’ın gizli sürprizleri yayında: Yeni çizim modu, yemek tarifleri ve dahası...
- 1 Nisan Şakaları 2025 | En eğlenceli, farklı, aileye ve arkadaşa yapılmalık şaka örnekleri
- Meteoroloji alarm verdi: Dışarı çıkacaklar dikkat! Sağanak, gök gürültüsü ve fırtına uyarısı! İstanbul, İzmir, Antalya...
- İşte Benim Stilim jüri üyeleri 2025 | İşte Benim Stilim jüri üyeleri kimdir? Güzide Duran, Ivana Sert, Nur Bilen Yavuzer...