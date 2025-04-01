Hülya Avşar’dan şaşırtan itiraf! En büyük korkusu...

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Ünlü sanatçı, önceki gün kızı Zehra Çilingiroğlu ile Etiler'de görüntülendi. Sabah'ın haberine göre; Avşar, bayram haftasında sanatçıların aldıkları sahne ücretleri hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi:

"Ben bayramlarda çok fazla çalışmak isteyen birisi değilim. Rakamlara bir şey diyemem. Kimin ne aldığını da bilmiyorum. Teklif geldi, her bayram olduğu gibi. Benim klostrofobim var, o kalabalıkta bayramlarda bir yere gidemiyorum."

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