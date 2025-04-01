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Hülya Avşar'dan şaşırtan itiraf! En büyük korkusu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.04.2025 15:52
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Hülya Avşar’dan şaşırtan itiraf! En büyük korkusu...

Kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte Etiler'de görüntülenen ünlü sanatçı Hülya Avşar, muhabirlerin sahne ücretleriyle ilgili sorularına dikkat çeken bir yanıt verdi. Avşar, aldığı yüksek tekliflere rağmen bayramda sahneye çıkmama kararının ardındaki gerçeği açıkladı.

Son dönemde YouTube'da yayınlanan programıyla adından söz ettiren Hülya Avşar, son yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ünlü sanatçı, önceki gün kızı Zehra Çilingiroğlu ile Etiler'de görüntülendi. Sabah'ın haberine göre; Avşar, bayram haftasında sanatçıların aldıkları sahne ücretleri hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi:

"Ben bayramlarda çok fazla çalışmak isteyen birisi değilim. Rakamlara bir şey diyemem. Kimin ne aldığını da bilmiyorum. Teklif geldi, her bayram olduğu gibi. Benim klostrofobim var, o kalabalıkta bayramlarda bir yere gidemiyorum."

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Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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