Volkan Konak'ın ailesinden açıklama: "Suç duyurusunda bulunacağız"
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) İskele kentinde verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçiren Volkan Konak 58 yaşında hayatını kaybetti. Konak'ın vefatının ardından yapılan kötü yorum ve hakaret içerikli paylaşımlar sonrası ailesinden açıklama geldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentinde verdiği konser sırasında sahnede fenalaşan ünlü sanatçı Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
58 yaşında hayata veda eden ve "Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçının ani ölümü sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı. Konak'ın cenazesi, dün uçakla İstanbul'a getirildi.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Volkan Konak'ın cenazesi, bugün İstanbul'daki Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrasında memleketi Trabzon Maçka'ya gönderilecek. Konak, 2 Nisan'da aile kabristanlığında babasının mezarının yanına defnedilecek.
AİLESİ AÇIKLAMA YAPTI
Volkan Konak'ın vefatının ardından sosyal medyada yapılan hakaret içerikli paylaşımlar sonrası sanatçının ailesi harekete geçti. Konak'ın ailesi, sanatçı hakkında yapılan kötü yorum ve hakaret içerikli paylaşımlar sebebiyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Sanatçının kardeşi Birol Konak, sosyal medyadan paylaşımında şunları ifade etti:
"Sevgili ağabeyimiz Volkan Konak'ın vefatından sonra sosyal medya üzerinden yapılan kirli yorum, hakaret ve spekülatif haberlere karşı tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, avukatlarımız tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır."
Öte yandan KKTC polisi de ünlü sanatçı Volkan Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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