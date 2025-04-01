Volkan Konak'ın ailesinden açıklama: "Suç duyurusunda bulunacağız"

Kaynak: Sosyal medya

Sanatçının kardeşi Birol Konak, sosyal medyadan paylaşımında şunları ifade etti:



"Sevgili ağabeyimiz Volkan Konak'ın vefatından sonra sosyal medya üzerinden yapılan kirli yorum, hakaret ve spekülatif haberlere karşı tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, avukatlarımız tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır."

Öte yandan KKTC polisi de ünlü sanatçı Volkan Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.