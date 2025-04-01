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Soner Sarıkabadayı imaj tazeledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.04.2025 11:15
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Soner Sarıkabadayı imaj tazeledi

Yeni şarkısı ‘Dönemem Ona’yı müzikseverlerin beğenisine sunan ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, son haliyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı yeni imajıyla sevenlerinden tam not aldı.

2020 yılında Madelein Lopez Camelo ile dünyaevine giren şarkıcı Soner Sarıkabadayı, geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olma mutluluğu yaşadı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

İMAJ YENİLEDİ

Oğluna "Ali Gabriel" ismini veren ünlü şarkıcı, şimdi ise son haliyle gündem oldu. Sözleri ve müziği kendisine ait parçasının klibi için Selim Akar'ın kamerasının karşısına geçen şarkıcı, yeni tarzıyla da dikkat çekti.

Halil Güzel'in objektifine poz veren Sarıkabadayı, hem eseri hem de fotoğraflarıyla hayranlarından tam not aldı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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