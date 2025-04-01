Soner Sarıkabadayı imaj tazeledi

Kaynak: Instagram

İMAJ YENİLEDİ

Oğluna "Ali Gabriel" ismini veren ünlü şarkıcı, şimdi ise son haliyle gündem oldu. Sözleri ve müziği kendisine ait parçasının klibi için Selim Akar'ın kamerasının karşısına geçen şarkıcı, yeni tarzıyla da dikkat çekti.

Halil Güzel'in objektifine poz veren Sarıkabadayı, hem eseri hem de fotoğraflarıyla hayranlarından tam not aldı.

Kaynak: Instagram