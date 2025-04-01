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2 kez evlenip boşanmışlardı! Burcu Kıratlı'dan sert çıkış: "Bana artık Sinan'ı sormayın"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.04.2025 09:05
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2 kez evlenip boşanmışlardı! Burcu Kıratlı’dan sert çıkış: Bana artık Sinan’ı sormayın

Burcu Kıratlı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncu, eski eşi Sinan Akçıl hakkında çıkan barışma iddialarına açıklık getirdi.

Ünlü popçu Sinan Akçıl ile iki kez evlenip boşanan Burcu Kıratlı, basın mensuplarına hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Yeni proje tekliflerini değerlendirdiğini söyleyen oyuncu, "Yakında çok güzel şeyler gelecek. Seyirciyi çok özledim" diyerek ekranlara dönüş sinyalini verdi.

Milliyet'in haberine göre; Kıratlı, sürekli eski eşi Sinan Akçıl ile hakkında çıkan barışma iddialarına da açıklık getirdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"HERKES KENDİ HAYATINA BAKIYOR"

"Yenisi görülene kadar hep eskisi sorulur" diyen oyuncu, "Herkes kendi hayatına bakıyor. Bana artık Sinan'ı sormazlarsa mutlu olurum" sözleriyle Akçıl sorularından rahatsızlık duyduğunu vurguladı.

Burcu Kıratlı daha önce verdiği röportajda "Benim hayatımda ilham aldığım kadın annem. Mücadeleci ruhu ve pes etmemesi çok şey öğretti." demişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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