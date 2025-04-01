2 kez evlenip boşanmışlardı! Burcu Kıratlı'dan sert çıkış: "Bana artık Sinan'ı sormayın"

Kaynak: Instagram

"HERKES KENDİ HAYATINA BAKIYOR"

"Yenisi görülene kadar hep eskisi sorulur" diyen oyuncu, "Herkes kendi hayatına bakıyor. Bana artık Sinan'ı sormazlarsa mutlu olurum" sözleriyle Akçıl sorularından rahatsızlık duyduğunu vurguladı.

Burcu Kıratlı daha önce verdiği röportajda "Benim hayatımda ilham aldığım kadın annem. Mücadeleci ruhu ve pes etmemesi çok şey öğretti." demişti.

Kaynak: Instagram