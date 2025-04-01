Nükhet Duru hakkında bilinmeyenler! Oğlu ve eski eşi hakkında konuştu

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Hayatı hakkında bilinmeyenleri anlatan Duru, "Benim bir tane ömrüm var, bunun kesinlikle bilincindeyim. Ne kadar çok şey sığdırırsam benim için kar" dedi.

ESKİ EŞİ VE OĞLUNDAN BAHSETTİ

"Anneannemden yoktan var etmeyi öğrendim" diyen ünlü isim, "Saçımı da makyajımı da hep kendim yaparım" ifadelerini kullandı.

Anneliği hakkında konuşan Nükhet Duru, "Oğluma hiç 'yanlış yapıyorsun' demedim. O da hata yapa yapa doğruyu buldu" dedi.