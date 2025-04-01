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Nükhet Duru hakkında bilinmeyenler! Oğlu ve eski eşi hakkında konuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.04.2025 11:32
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Nükhet Duru hakkında bilinmeyenler! Oğlu ve eski eşi hakkında konuştu

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, katıldığı bir televizyon programında özel hayatı hakkında bilinmeyenleri anlattı. Eski eşi hakkında samimi açıklamalarda bulunan ünlü ismin, gözlerden uzak büyüttüğü oğlu ise merak konusu oldu.

"Mahmure", "Sevda", "Ben Sana Vurgunum" gibi şarkılarıyla tanınan usta sanatçı Nükhet Duru, Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu üstlendiği programa konuk oldu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Hayatı hakkında bilinmeyenleri anlatan Duru, "Benim bir tane ömrüm var, bunun kesinlikle bilincindeyim. Ne kadar çok şey sığdırırsam benim için kar" dedi.

ESKİ EŞİ VE OĞLUNDAN BAHSETTİ

"Anneannemden yoktan var etmeyi öğrendim" diyen ünlü isim, "Saçımı da makyajımı da hep kendim yaparım" ifadelerini kullandı.

Anneliği hakkında konuşan Nükhet Duru, "Oğluma hiç 'yanlış yapıyorsun' demedim. O da hata yapa yapa doğruyu buldu" dedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"İSİMLERİNİN BAŞ HARFLERİNİ DÖVME YAPTIRDIM"

1987-1991 yılları arasında evli kaldığı Dikran Masis evlendiği dönemi anlatan Duru, eşinin çocukları Marc ve Alexandra ile ilişkisinden de bahsetti.

"Ben Cem'in babasıyla evlendiğimde iki yavru daha vardı. Onları canım kadar sevdim, hatta bugün hala çok iyi anlaşıyorum" diyen Nükhet Duru, bileğindeki dövmeyi gösterip çocukların baş harfleri olduğunu belirtti.

Nükhet Duru'nun oğlu Cem Masis / Kaynak: Sosyal medyaNükhet Duru'nun oğlu Cem Masis / Kaynak: Sosyal medya

"ÜÇÜNÜ DE ÇOK SEVDİM"

Nükhet Duru, sözlerine "Allah eksikliklerini göstermesin. Onları hiç ayırmadım, üçünü de çok sevdim. İlk aşkım tabi ki ağabeydi. İlk önce oğlumuzla tanıştım sonra kızımızla tanıştım. Aslında baba beni öyle tavladı. Kavga da etsek barışmanın yollarını arıyordum. Şimdi Kocaman oldular, bana da arkadaşlar. Hatta Cem haytalık yaptığında 'Ne yapıyorsun sen Nükhet'e' diye müdahale ediyorlar" diye devam etti.

Nükhet Duru'nun eski eşi Dikran Masis / Kaynak: Sosyal medyaNükhet Duru'nun eski eşi Dikran Masis / Kaynak: Sosyal medya

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