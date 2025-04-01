Doğukan Manço’dan Barış Manço itirafı!

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"ÇOK ERKEN KAYBETTİK"

Manço, Hülya Koçyiğit'in "Şu anda karşında olsaydı ona ne söylemek isterdin?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Beni eğitmeye başlamıştı, şu an yaşasaydı muhtemelen hayatlarımızı beraber götürüyor olurduk. Kamera olsun, stüdyo olsun bana öğretmeye başlamıştı.

Çok erken kaybettik ama çok hızlı yaşadı, aktif ve kalıcı yaşadı. Bugün hala bir bayram gününde onun şarkısını nesillere aktarmaya devam ediyoruz. Ben de babam gibi duramam, durduğumda suçluluk duygusu başlar bende."