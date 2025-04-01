Ebru Yaşar başarılı kariyerinin sırlarını paylaştı

Bayram coşkusunu sahnede sevenleriyle paylaşan Ebru Yaşar, KKTC'de unutulmaz bir konser verdi. En sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, sahne öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bayramın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayan Yaşar, "Herkesin iyi bir Ramazan geçirdiğini umut ediyorum ve herkese birlik, beraberlik ve mutluluk dolu iyi bayramlar diliyorum." dedi.

BAŞARILI KARİYERİNİN SIRLARINI VERDİ

Ebru Yaşar, basın mensuplarının soruları üzerine müzik kariyerindeki başarısının sırlarını da paylaştı.

Yaşar, soruya şu ifadelerle cevap verdi:

"Öncelikle çok çalışmak sonra işini herhangi bir beklenti içinde olmadan, severek yapmak. Başkasının ne yaptığıyla çok ilgilenmemek. Kendi hayatıma odaklı biriyim. Sevdiklerimin başarılarını her zaman takdir ederim ama kimin ne yaptığıyla çok fazla ilgilenmem.

"SANAT İNSANLARI AYNI DUYGUDA BİRLEŞTİRMENİN EN GÜZEL YOLU"

Sadece güzel işler yapıp sunmak isterim. Bence sanat icra etmek insanları aynı duyguda birleştirmenin en güzel yolu. Sevenlerimiz ile bu kestirme yoldan duygularımız aracılığıyla buluşuyoruz."