Derya Uluğ: "Eski bayramları özlüyorum"

Şarkıcı Derya Uluğ, bayramın birinci günü Kıbrıs'ta sahne aldı.

Sabah'ın haberine göre; Sahne öncesi gazetecilerle konuşan Uluğ, "Ramazan gelince hepimiz genel olarak dinleniyoruz. Benim için de güzel geçti. Şimdi de bayramı kucaklamaya geldik" dedi.

Uluğ "Bayram heyecanı var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bizimkiler yaşıyor İzmir'de. Bu sabah yine gevrek ve boyozla bayram kahvaltısı yapmışlar ama bayramlar artık bizim için iş günleri olduğu için çok fırsat bulamıyoruz. Çocukluğumdaki, başucumuzda yeni ayakkabı ve giysilerimizle uyuduğumuz bayram günlerini özlüyorum."

Kaynak: Instagram