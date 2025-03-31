Zerrin Özer 50 yıllık şarkısına yapay zeka ile klip çekti
Türk pop müziğinin en değerli isimlerinden Zerrin Özer, 50 yıl önce müzikseverlerle buluşan 'Yalvarırım' şarkısına yeniden klip çekti. 67 yaşındaki şarkıcıyı gençlik yıllarına götüren yapay zeka ile oluşturulan klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
"Basit Numaralar", "Şimdi Hayallerdesin", "Son Mektup", "Kıyamam" gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Bu yıl, 50. sanat yılını kutlayan Özer, 50 yıl önce müzikseverlerle buluşan 'Yalvarırım' şarkısına yeniden klip çekti.
67 yaşındaki sanatçı, 1975 tarihli şarkıya çektiği yapay zeka destekli klibiyle hayranlarına sürpriz yaptı.
Sanatçının klibi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Öte yandan "Janis Joplin, hayatımın kadını" diyen Özer, cenazesinde; Joplin'in 'Little Girl Blue' adlı şarkısının çalınmasını vasiyet etti.
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