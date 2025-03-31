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Zerrin Özer 50 yıllık şarkısına yapay zeka ile klip çekti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.03.2025 13:24
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Zerrin Özer 50 yıllık şarkısına yapay zeka ile klip çekti

Türk pop müziğinin en değerli isimlerinden Zerrin Özer, 50 yıl önce müzikseverlerle buluşan 'Yalvarırım' şarkısına yeniden klip çekti. 67 yaşındaki şarkıcıyı gençlik yıllarına götüren yapay zeka ile oluşturulan klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"Basit Numaralar", "Şimdi Hayallerdesin", "Son Mektup", "Kıyamam" gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Bu yıl, 50. sanat yılını kutlayan Özer, 50 yıl önce müzikseverlerle buluşan 'Yalvarırım' şarkısına yeniden klip çekti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

67 yaşındaki sanatçı, 1975 tarihli şarkıya çektiği yapay zeka destekli klibiyle hayranlarına sürpriz yaptı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Sanatçının klibi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Öte yandan "Janis Joplin, hayatımın kadını" diyen Özer, cenazesinde; Joplin'in 'Little Girl Blue' adlı şarkısının çalınmasını vasiyet etti.

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