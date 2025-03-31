Kültür ve Turizm Bakanlığından şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı

Sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen konser için sahnede bulunduğu sırada fenalaştı. Konak, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yaşam savaşını kaybetti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

KKTC Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:



"Türk müziğine sesi ve yorumuyla unutulmaz katkılar sunan, Karadeniz'in sevilen sanatçısı Volkan Konak'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Yüreklere dokunan eserleriyle hafızalarımızda yaşayacak olan Konak'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA