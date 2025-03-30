Ünlü isimlerden Ramazan Bayram'ı paylaşımları!
İslam alemi, Ramazan Bayramı'nı büyük bir heyecanla kutlamaya başladı. Magazin dünyasının ünlü isimleri de bayramlaşmayı ihmal etmedi. Ünlüler, sosyal medya hesaplarından takipçilerine bayram mesajları göndererek, bayramın coşkusunu paylaştı.
Ramazan Bayramı'nın başlaması ile ünlülerden de paylaşımlar gelmeye başladı. İşte ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları...
IŞIL YÜCESOY
"Sevgili dostlarım hepinizin şeker bayramını kutluyorum. Sağlıkla mutlulukla ama galiba bu ara en fazla ihtiyacımız olan huzurla geçmesini dilerim."
HÜLYA KOÇYİĞİT
"Bugün, Ramazan Bayramı... Sevgi, hoşgörü ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadığımız, paylaşmanın ve birlik olmanın değerini bir kez daha hatırladığımız çok özel bir gün. Bayramınızı kutlar, ailenizle, sevdiklerinizle sağlıkla bir arada olacağınız huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar dilerim."
EMEL SAYIN
"Bayramı yalnızca takvimde değil, kalplerde ve yaşanan her anda hissedeceğimiz nice bayramlar dilerim. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun."
İBRAHİM TATLISES
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde aynı gün anjiyo olan Berdan Mardini ve Şafak Sezer ile bayram paylaşımı yaptı.
"Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Sağlık, huzur ve bereket getirmesini dilerim."
HAKAN URAL
Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Bayramınız mübarek olsun" notunu düştü.
NİHAT HATİPOĞLU
"Sevgili Dostlar.Can kardeşlerim. Sizleri Allah için seviyor, dua ediyorum. Ramazan ayında programlarıma gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Sizin gibi dostlar verdiği için Rabbime hamd ederim. Bu vesile ile Bayramınızı kutlar. Sağlık dilerim"
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