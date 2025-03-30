Ünlü isimlerden Ramazan Bayram’ı paylaşımları!

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Bugün, Ramazan Bayramı... Sevgi, hoşgörü ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadığımız, paylaşmanın ve birlik olmanın değerini bir kez daha hatırladığımız çok özel bir gün. Bayramınızı kutlar, ailenizle, sevdiklerinizle sağlıkla bir arada olacağınız huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar dilerim."

Kaynak: Instagram