Komedyen Selin Dilmaç’a uyuşturucu hapsi! En az 15 yıl...

"SUÇTAN KURTULMAK İÇİN UK'DEN BAHSETTİ"

Dilmaç'ın uyuşturucu madde satarken yakalandığı, ikametinde çok sayıda ve çeşitlilikte satışa hazır uyuşturucu madde bulunduğunu kaydeden savcılık,

"Savunmasında UK isimli bir şahıstan bahsetmiş ise de verdiği soyut bilgiler kapsamında böyle bir şahsın tespit edilemedi. Kendisini suçtan kurtarmaya yönelik savunmalarına itibar edilmedi" dedi. Şüphelinin olay günü yasaklı madde sattığı, ikametinde ele geçen maddeleri başkalarına satmak için bulundurduğunu kaydeden savcılık, "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını talep etti.