Kuzeyin Oğlu’ndan acı haber! Volkan Konak konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti

Volkan Konak'ın sahnede fenalaşmasıyla kalp masajı yapılarak müdahale edildi. Konak ambulansla hastaneye kaldırıldı. (Sabah)

KALP MASAJI YAPILDI

Sevilen sanatçıyı izlemeye gelen seyircilerden biri kalp masajı yaparak ilk müdahalede bulundu. 58 yaşındaki sanatçıya yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı (CPR-kardiyopulmoner resüsitasyon) uygulanırken, daha sonra entübe edilerek saat 00.10'da Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sevilen sanatçı Volkan Konak'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Yapılan açıklamada; "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir" ifadeleri yer aldı.

Başhekimlik tarafından yaptığı açıklamada, "Merhum Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

A Haber muhabiri Yusuf Gül hayatını kaybeden Volkan Konak'a ilişkin son bilgiyi aktardı.

Yusuf Gül: Sahnede Volkan Konak'a kalp masajı yapıldı. İlk müdahalenin yapıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Volkan Konak'ın Ramazan Bayramı'nda yoğun konser programı vardı. KKTC'de çıktığı sahnede fenalaştı. Konseri oldukça kalabalıktı. Fenalaşmasını ardından bölgeye gönderilen sağlık ekipleri tarafından durumunun kritik olduğu belirtilmişti.

ACI HABERİN ARDINDAN HASTANEYE KOŞTULAR

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, eşinin ölüm haberini almasının ardından hastane önünde fenalaştı. Sevilen sanatçının vefat haberini duyan Sibel Can ve Hakan Altun gözyaşları içerisinde hastaneye geldi.