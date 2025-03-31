Damla Sönmez hayatı hakkında konuştu!
Güllerin Savaşı, Bir Aşk Hikayesi, Kötü Kan gibi dizilerle hafızalara kazınan Damla Sönmez, önceki gün katıldığı bir YouTube kanalında hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Güzel oyuncu Damla Sönmez, önceki gün bir YouTube kanalına konuk oldu.
Dışarıda gezmeyi çok sevmeyen oyuncu, "Dışarı çıkmayı pek sevmiyorum. Ev kuşuyum. Günlerce evde kalabilirim. Çiçek ekerim, bir şeyler izlerim, kitap okurum. Evin şeklini değiştirip dururum. Kolay kolay sıkılmam" ifadelerini kullandı.