Damla Sönmez hayatı hakkında konuştu!

Güzel oyuncu Damla Sönmez, önceki gün bir YouTube kanalına konuk oldu.

Dışarıda gezmeyi çok sevmeyen oyuncu, "Dışarı çıkmayı pek sevmiyorum. Ev kuşuyum. Günlerce evde kalabilirim. Çiçek ekerim, bir şeyler izlerim, kitap okurum. Evin şeklini değiştirip dururum. Kolay kolay sıkılmam" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Instagram