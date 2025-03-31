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Hazar Ergüçlü ve Efe Çelik evleniyor mu? El öpmeye gittiler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.03.2025 10:37
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Hazar Ergüçlü ve Efe Çelik evleniyor mu? El öpmeye gittiler...

İnci Taneleri'nde Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü ile DJ Artz ismiyle tanınan Efe Çelik’in aşkı doludizgin devam ediyor. Geçtğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla evliliğe yeşil ışık yakan çiftten Çelik, bayramda Ergüçlü'nün Kıbrıs'taki ailesinin yanına giderek el öpecek.

Hem oyunculuk kariyerindeki başarıları hem de aşk hayatıyla gündeme gelen Ergüçlü, daha önce yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı ilişkiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Güzel oyuncu, şimdilerde ise yeni aşkıyla gündemde! Hazar Ergüçlü, sevgilisi Efe Çelik'le birlikte İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde, "Evlilik teklifi gelirse tepkiniz ne olur?" sorusuna, "Bilmiyorum. Ben çok seviyorum. 'Evet' derim herhalde" diyen oyuncu evliliğe yeşil ışık yakmıştı.

Kaynak: TakvimKaynak: Takvim

Hazar Ergüçlü'nün evliliğe yeşil ışık yakmasının ardından sevgilisiyle memleketi KKTC'ye gitmesi dikkat çekti. Ergüçlü'nün Çelik'le ailesini tanıştıracağı öğrenildi. İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen aşıklar "İyi bayramlar" diyerek sorulan soruları cevapsız bıraktı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Hazar Ergüçlü daha önce yaptığı açıklamasında "Zaten bana bir ilgisi varmış. Benim de ona bir ilgim vardı. Ortak bir arkadaşımız aracılığıyla tanıştık, tesadüf değil. Biliyorduk, birbirimizden haberdardık. Beğeniyorduk birbirimizi" demişti.

İlişkisinin güzel gittiğinden bahseden Ergüçlü "Çok emek veriyoruz karşılıklı birbirimize. Çok seviyoruz birbirimizi. Çok centilmen bir insan. Ben de ne isterse yapmaya çalışıyorum. Birbirimize karşı çok özenli davranıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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