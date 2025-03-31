Hazar Ergüçlü ve Efe Çelik evleniyor mu? El öpmeye gittiler...

Kaynak: Instagram

Hazar Ergüçlü daha önce yaptığı açıklamasında "Zaten bana bir ilgisi varmış. Benim de ona bir ilgim vardı. Ortak bir arkadaşımız aracılığıyla tanıştık, tesadüf değil. Biliyorduk, birbirimizden haberdardık. Beğeniyorduk birbirimizi" demişti.

İlişkisinin güzel gittiğinden bahseden Ergüçlü "Çok emek veriyoruz karşılıklı birbirimize. Çok seviyoruz birbirimizi. Çok centilmen bir insan. Ben de ne isterse yapmaya çalışıyorum. Birbirimize karşı çok özenli davranıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.