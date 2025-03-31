Acı haber geldi! Volkan Konak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, KKTC'de verdiği konser sırasında sahnede fenalaştı. Konak'ı şarkı söylediği sırada bir anda yere yığıldı. Çevredekiler tarafından usta sanatçıya kalp masajı yaptığı öğrenildi. Volkan Konak ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Volkan Konak'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Usta sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramı etkinlikleri kapsamında KKTC'de düzenlenen konseri sırasında baygınlık geçirdi. Sevilen sanatçı sahnede şarkılarını seslendirdiği sırada bir anda yere yığıldı.
KALP MASAJI YAPILDI
Sevilen sanatçıyı izlemeye gelen seyircilerden biri kalp masajı yaparak ilk müdahalede bulundu. Konak Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konak'ın son durumuyla ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
HAYATINI KAYBETTİ
KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sevilen sanatçı Volkan Konak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
A Haber muhabiri Yusuf Gül hayatını kaybeden Volkan Konak'a ilişkin son bilgiyi aktardı.
Yusuf Gül: Sahnede Volkan Konak'a kalp masajı yapıldı. İlk müdahalenin yapıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Ramazan Bayramı'nda yoğun konser programı vardı. KKTC'de çıktığı sahnede fenalaştı. Konseri oldukça kalabalıktı. Bölgeye gönderilen sağlık ekipleri tarafından durumunun kritik olduğu belirtilmişti.
VOLKAN KONAK KİMDİR?
Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladıktan sonra öğretmeninin teşvikiyle 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1988 yılında konservatuvarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler yüksek lisans eğitimine başladı. 1991 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Karadeniz Müziğini Evrensel Müzik formlarıyla buluşturarak özgün bir yapıda yeniden şekillendiren Konak, Efulim'i 1993 yılında yaptı. Daha sonra 1994 yılının Ekim ayında Gelir misin Benimle adlı albümünü hazırladı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra hemen üçüncü albümü Volkanik Parçalar'ın çalışmasına başladı. Üç aylık çalışmadan sonra da bu albüm müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Volkan Konak, 1998 yılının Nisan ayında kendisi tarafından kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon isimli firmasından Pedaliza isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.
1993 yılından bu yana albüm çalışmalarında yaklaşık elli adet bestesini sergilemiş ve bu çalışmalar sonunda Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli vakıf ve dernekler tarafından yılın sanatçısı seçildi. 1997 yılında Politika dergisi tarafından Yılın En İyi Müzik Sanatçısı seçildi. 1998'den itibaren albümlerinde Karadeniz dışında İç anadolu, Doğu Anadolu, Ege ve Kıbrıs yörelerinden de türküler seslendirdi.
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