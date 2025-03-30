Yasak aşk iddialarıyla gündemdeydi! Mahassine Merabet'ten bayram paylaşımı
Son dönemde aynı dizide rol aldığı Cenk Torun ile adı aşk iddialarına karışan Faslı oyuncu Mahassine Merabet, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı’na özel bir paylaşım yaptı.
Faslı oyuncu Mahassine Merabet, adını Cenk Torun ile anılmasından sonra duyurdu. Basında kulaktan kulağa yayılan aşk dedikodularının baş kahramanı olan Mahassine Merabet, bir anda sosyal medyada merak edilen isimlerden biri haline geldi.
Oyuncu Cenk Torun'un eşi Nevin Torun, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, zina gerekçesiyle eşi Cenk Torun'a boşanma davası açmıştı. Nevin Torun, 50 yaşındaki oyuncunun dizideki rol arkadaşı 26 yaşındaki Faslı Mahassine Merabet ile bir ilişki yaşadığını iddia etmişti.
İDDİALARI YALANLADILAR
Nevin Torun eşinin onu aldattığını öne sürerek tazminat ve nafaka talep etmişti. Cenk Torun'un avukatı 'Mahkeme en doğru kararı verecektir' diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Cenk Torun ve Nevin Torun hakkında başlamış olan boşanma davası hakkında bilgi vermek hukuki olarak doğru değildir. Boşanma davası açmış olan Nevin Torun'un, asılsız olan 'zina' iddialarına karşı tüm cevaplarımız mahkeme delilleriyle birlikte sunulmuştur. Elbette bu iddialar asılsızdır, doğru değildir. Sayın mahkeme en doğru kararı verecektir."
MERABET'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Mahassine Merabet'in avukatı ise "Son günlerde müvekkilim Mahassine Merabet'in adının geçtiği bir takım iddialar kamuoyunu meşgul etmektedir. İlgili iddialar tarafımıza hiçbir şekilde kabul edilmemektedir. İftira suçu da içeren bu asılsız iddialar sebebiyle uğradığımız manevi zarar da dahil olmak üzere tüm hukuki ve cezai haklarımız için süreç başlatılacaktır" açıklamasında bulunmuştu.
BAYRAM PAYLAŞIMI
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu Mahassine Merabet, 336 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından Ramazan Bayramı paylaşımı yaptı. Faslı oyuncu fotoğrafına ''İyi bayramlar çiçeklerim'' notunu düştü.
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