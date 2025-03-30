Yasak aşk iddialarıyla gündemdeydi! Mahassine Merabet’ten bayram paylaşımı

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İDDİALARI YALANLADILAR

Nevin Torun eşinin onu aldattığını öne sürerek tazminat ve nafaka talep etmişti. Cenk Torun'un avukatı 'Mahkeme en doğru kararı verecektir' diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cenk Torun ve Nevin Torun hakkında başlamış olan boşanma davası hakkında bilgi vermek hukuki olarak doğru değildir. Boşanma davası açmış olan Nevin Torun'un, asılsız olan 'zina' iddialarına karşı tüm cevaplarımız mahkeme delilleriyle birlikte sunulmuştur. Elbette bu iddialar asılsızdır, doğru değildir. Sayın mahkeme en doğru kararı verecektir."