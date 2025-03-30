Mehmet Ali Erbil'den bayram mesajı! "Güzellerim" diyerek paylaştı
Ramazan Bayramı'nın coşkuyla kutlandığı bugünlerde, ünlü isimlerden de bayrama özel paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Ünlü şovmen ve sunucu Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri ısıttı.
Sezin Erbil, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil adlarında üç evladı olan Mehmet Ali Erbil, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Ünlü şovmen, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sosyal medya hesabının hikaye kısmından bir video paylaştı.
Bahçede, sevimli dostlarıyla birlikte poz veren Erbil'e takipçilerinden beğeni yağdı.
YÜREKLERİ ISITTI
"Herkese sağlıklı, mutlu, huzur dolu bayram diliyorum. Benim de güzellerimle..." diyen Erbil'in paylaşımı yürekleri ısıttı.
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