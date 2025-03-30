30 Mart 2025, Pazar
Haberler Magazin Haberleri Mehmet Ali Erbil'den bayram mesajı! "Güzellerim" diyerek paylaştı

Mehmet Ali Erbil'den bayram mesajı! "Güzellerim" diyerek paylaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.03.2025 16:48 Güncelleme: 30.03.2025 16:53
ABONE OL
Mehmet Ali Erbil’den bayram mesajı! Güzellerim diyerek paylaştı

Ramazan Bayramı'nın coşkuyla kutlandığı bugünlerde, ünlü isimlerden de bayrama özel paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Ünlü şovmen ve sunucu Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri ısıttı.

Sezin Erbil, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil adlarında üç evladı olan Mehmet Ali Erbil, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ünlü şovmen, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sosyal medya hesabının hikaye kısmından bir video paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Bahçede, sevimli dostlarıyla birlikte poz veren Erbil'e takipçilerinden beğeni yağdı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

YÜREKLERİ ISITTI

"Herkese sağlıklı, mutlu, huzur dolu bayram diliyorum. Benim de güzellerimle..." diyen Erbil'in paylaşımı yürekleri ısıttı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör