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Tanyeli'nin eşinden duygusal bayram paylaşımı! "2 sene önce bugün"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.03.2025 10:04
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Tanyeli’nin eşinden duygusal bayram paylaşımı! 2 sene önce bugün

Geçtiğimiz günlerde vefat eden eşi Tanyeli'nin ölümünün ardından zor günler geçiren İlker Sünneli'den duygusal bayram mesajı geldi. Tanyeli'nin vefatının ardından sıklıkla paylaşımlar yapan İlker Sünneli, 'Sensiz ilk bayramımız' dedi.

Asıl adı Öznur Kral olan ve 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, entübe edilmesinin ardından tedavi gördüğü hastanede 17 Mart 2025 günü vefat etti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Tanyeli, 18 Mart 2025 günü Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü isim, 19 Mart'ta Bodrum'da toprağa verildi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"SENSİZ İLK BAYRAMIMIZ"

Bayramın ilk gününde Tanyeli'nin eşinden duygusal bir paylaşım geldi. Instagram'dan sık sık paylaşım yapan ve acısını dile getiren İlker Sünneli, "Sensiz ilk bayramımız. 2 sen önce bugün bayram kahvaltımız. Bayramın mübarek olsun aşkım" dedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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