Takipçileri merak ediyordu! Yasemin Sakallıoğlu kötü haberi verdi
Sosyal medyada paylaştığı komik videolarla adını duyuran komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun günlerdir sessiz kalmasının sebebi ortaya çıktı. Uzun süredir hiçbir paylaşım yapmayan Sakallıoğlu, sessizliğini bozdu ve kötü haberi duyurdu.
Sosyal medyada yayınladığı komik videolarla adını geniş kitlelere duyuran ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, 2021 yılında Burak Yırtar ile dünyaevine girmişti.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Instagram'ı aktif kullanan, ancak birkaç gündür hiçbir paylaşım yapmayan Sakallıoğlu, takipçilerini endişelendirmişti. 36 yaşındaki komedyen günler sonra sessizliğini bozdu.
Sakallıoğlu, eşi Burak Yırtar'ın annesinin felç geçirdiğini açıkladı.
"ÜST ÜSTE GELİYOR KÖTÜ ŞEYLER"
36 yaşındaki komedyen "Benim komik, tatlı kayınvalidemin beynine pıhtı attı ve maalesef felç oldu, eşimin yanında olmaya çalışıyorum. Hayat sanırım bazen böyle bir yer. Üst üste geliyor kötü şeyler.
O yüzden yarın aile büyüklerinize sarılın. Hayat neler getirir hiç bilinmiyor. Bizim aileye de, bekleyen herkese de sağlık sıhhat nasip olsun" ifadelerini kullandı.
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