Takipçileri merak ediyordu! Yasemin Sakallıoğlu kötü haberi verdi

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"ÜST ÜSTE GELİYOR KÖTÜ ŞEYLER"

36 yaşındaki komedyen "Benim komik, tatlı kayınvalidemin beynine pıhtı attı ve maalesef felç oldu, eşimin yanında olmaya çalışıyorum. Hayat sanırım bazen böyle bir yer. Üst üste geliyor kötü şeyler.