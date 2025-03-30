Hakan Çalhanoğlu'ndan samimi açıklamalar: "Dünyanın en güzel duygusu..."

Kaynak: SABAH

İçinde bulunduğumuz seneyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aile Yılı" ilan etmesi üzerine, futbol dışında ailesine nasıl zaman ayırdığı sorulan milli yıldız, eşi Sinem Çalhanoğlu ve çocukları Liya, Ayaz ve Asil Can ile vakit geçirmenin kendisi için en büyük mutluluk olduğunu dile getirdi.

Serbest vuruşlarınızla tüm dünyanın tanıdığı bir isimsiniz. Bu yeteneğinizi nasıl geliştirdiniz?

Kendimi bildim bileli çocukken babam Hüseyin Çalhanoğlu direklere hedef aldırır saatlerce direklere şut atarak beni çalıştırırdı. Sonra kendimi geliştirdim, çok çalıştım. Allah'ıma şükürler olsun bugünlere geldik.

Kariyerinizdeki en unutamadığınız maç hangisi?

Hamburg'ta oynarken Borussia Dortmund karşılaşmasıdır. Dortmund'a 40 metreden attığım gol tüm dünyada konuşulmuştu. O maçı unutamam.

Kariyerinizde sizi en çok etkileyen teknik direktör kimdir?

Bu isim tartışmasız Fatih Terim'dir.

Futbol hayatınızdaki dönüm noktalarınız nelerdir?

Futbol hayatımda çok fazla dönüm noktası yok, bugünlere ve başaracağıma hep inandığım için...