30 Mart 2025, Pazar
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Kızıyla gündem oldu! Nurseli İdiz kimdir, hangi dizilerde oynadı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.03.2025 14:12 Güncelleme: 30.03.2025 14:30
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Kızıyla gündem oldu! Nurseli İdiz kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Ünlü oyuncu Nurseli İdiz’in kızı Elif İdiz’in O Ses Türkiye yarışmasına katıldığı ortaya çıktı. Yarışmanın son bölümünde yaşanan sürpriz izleyicileri şoke erken Nurseli İdiz'in hayatı da merak konusu oldu. Peki, Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

O Ses Türkiye yarışması, 29 Mart Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmanın son bölümünde büyük bir sürpriz yaşandı. Usta oyuncu Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz'in sahneye çıkması, jüri üyelerini ve izleyicileri şaşkına çevirdi. Sürpriz performans sonrası usta oyuncu Nurseli İdiz'in hayatı merak konusu oldu.

Nuseli İdiz'in kızı Elif İdiz Nuseli İdiz'in kızı Elif İdiz

NURSELİ İDİZ KİMDİR?

Tiyatro ve sinema oyuncusu Nurseli İdiz, 6 Ekim 1960 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ressam Faruk Nafiz Çamlıbel'in kızıdır. Oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde almıştır. 1981 yılında Ankara'da çeşitli tiyatro oyunlarında oynayarak oyunculuğa adım atmıştır.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

NURSELİ İDİZ'İN OYNADIĞI DİZİLER

1989: Geçmiş Bahar Mimozaları
1994: Çözülmeler
1998: Mercan Kolye (Belkıs)
1999: Rüzgâr Gülü
2000: Baykuşların Saltanatı
2000: Beyaz Yalanlar2000: Borsa
2000: Delikanlı
2001: 90-60-90
2001: Benim İçin Ağlama
2001: Cinlerle Periler
2001: Dünya Varmış2002: Kınalı Kar

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

2003: Bir Yıldız Tutuldu
2003: Serseri Aşıklar
2004: Şeytan Sofrası
2005: Ahududu
2005: Bir Varmış Bir Yokmuş
2005: Şöhret2006: Can
2009: Ömre Bedel
2012: Harem (Mozaikli Valide Sultan)
2014: Ankara'nın Dikmen'i (Dilek)
2014: Yalan Dünya (Nursel Karakaş)
2015: İlişki Durumu: Karışık (Mediha)
2016: İlişki Durumu: Evli (Mediha)
2021: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Madam Anna)

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

NURSELİ İDİZ'İN ALDIĞI ÖDÜLLER

1994: 27. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu - Çözülmeler
1995: 7. Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu - Çözülmeler
2002: 7. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Şarkıcı
2008: 12. Afife Tiyatro Ödülleri - Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu - Kadıncıklar

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