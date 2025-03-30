Kızıyla gündem oldu! Nurseli İdiz kimdir, hangi dizilerde oynadı?

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NURSELİ İDİZ'İN ALDIĞI ÖDÜLLER

1994: 27. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu - Çözülmeler

1995: 7. Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu - Çözülmeler

2002: 7. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Şarkıcı

2008: 12. Afife Tiyatro Ödülleri - Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu - Kadıncıklar