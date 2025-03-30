O Ses Türkiye'de büyük sürpriz! Nurseli İdiz'in kızı jüri üyelerini şaşırttı
O Ses Türkiye'nin 29 Mart Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümüne sürpriz bir isim damga vurdu. Güçlü sesiyle jüri üyelerini kendine hayran bırakan Elif İdiz'in seçtiği jüri üyesi de belli oldu.
Sevilen şarkı yarışması O Ses Türkiye, uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara döndü. Birbirinden iddialı yarışmacıların sahne aldığı yarışmanın son bölümünde, usta oyuncu Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz performansıyla hem jüri üyelerini hem de izleyicileri etkiledi.
JÜRİ ÜYELERİ ŞAŞTI KALDI
Hadise, Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in jüri üyeliğini yaptığı program yeni bölümüyle 29 Mart 2025 Cumartesi akşamı yayınlandı.
Ekrana gelen son bölümde yine birbirinden iddialı yarışmacılar yer aldı. O isimlerden birisi, gecenin en çok konuşulan ismi oldu.
HADİSE'Yİ SEÇTİ
"Padam padam" şarkısını söyleyen ve sesiyle beğeni toplayan Elif İdiz'in ünlü oyuncu Nurseli İdiz'in kızı olduğu ortaya çıktı.
"AİLE DOSTUM DEĞİL ANNEM"
Gerçeği öğrenen jüri üyeleri büyük şaşkınlık yaşadı. İlk tepki veren ise Beyazıt Öztürk oldu. Ünlü şovmen, Elif'in soyadını duyunca şaşkınlığını gizleyemeyerek "Nurseli İdiz aile dostumuz mu?" diye sordu. İdiz ise "Aile dostum değil annem" cevabını verdi. Üç jüri üyesinin döndüğü Elif İdiz, kararı vererek seçimini Hadise'den yana kullandığını söyledi.
ELİF İDİZ KİMDİR?
O Ses Türkiye yarışmasına katılan 39 yaşındaki Elif İdiz, ünlü oyuncu Nurseli İdiz'in kızıdır. Instagram'da 'elifidiz' hesabından paylaşımlar yapıyor.
Elif İdiz, kendisini şu sözlerle anlattı:
"Yarı zamanlı İzmir'de yarı zamanlı İstanbul'da yaşıyorum. Aslında İstanbulluyum. Profesyonel anlamda şarkıcılık yapıyorum. Uzun süre özel tiyatrolarda oyunculuk yaptım. Ailemden ötürü diyebilirim. Annem tiyatro sanatçısı aynı zamanda sinema oyuncusu, babam da müzisyen olunca ortaya böyle karışık bir şeyler oldu. Aile boyu bizde sanat hakim diyebilirim. Babam müzisyen Cem İdiz, annem de oyuncu Nursel İdiz. "
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