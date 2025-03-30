O Ses Türkiye’de büyük sürpriz! Nurseli İdiz’in kızı jüri üyelerini şaşırttı

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HADİSE'Yİ SEÇTİ

"Padam padam" şarkısını söyleyen ve sesiyle beğeni toplayan Elif İdiz'in ünlü oyuncu Nurseli İdiz'in kızı olduğu ortaya çıktı.

"AİLE DOSTUM DEĞİL ANNEM"

Gerçeği öğrenen jüri üyeleri büyük şaşkınlık yaşadı. İlk tepki veren ise Beyazıt Öztürk oldu. Ünlü şovmen, Elif'in soyadını duyunca şaşkınlığını gizleyemeyerek "Nurseli İdiz aile dostumuz mu?" diye sordu. İdiz ise "Aile dostum değil annem" cevabını verdi. Üç jüri üyesinin döndüğü Elif İdiz, kararı vererek seçimini Hadise'den yana kullandığını söyledi.