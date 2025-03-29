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10 yıl önce aramızdan ayrılan Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan duygusal paylaşım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.03.2025 16:45
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10 yıl önce aramızdan ayrılan Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan duygusal paylaşım

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, babasının doğum gününde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

3 Nisan 2015'te aramızdan ayrılan Kayahan'ın bugün doğum günü. Unutulmaz eserlere imza atan usta müzisyenin kızı Beste Açar, Instagram'dan duygusal bir paylaşımda bulundu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"İYİ Kİ DOĞDUN BABACIĞIM"

Instagram hesabından, babasıyla birlikte yer aldığı çocukluk fotoğrafını paylaşan Açar, paylaşımına şu notu düştü:

"İyi ki doğdun babacığım. Bana yazdığın 'E Bebeğim' şarkısındaki sözler artık gerçek oldu. Senin gibi birisini aramadan o beni buldu. Güven, koşulsuz sevgi, en gerçek aşk artık benim. Sonsuza kadar…

Kaynak: AAKaynak: AA

Sen de olsaydın bizimle keşke… Belki de varsın bilmiyorum. Ama artık mutlu olduğunu hissediyorum. En güzel Besten en güzeliyle."

Beste Açar'ın duygulandıran gönderisine takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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