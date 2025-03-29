10 yıl önce aramızdan ayrılan Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan duygusal paylaşım
2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, babasının doğum gününde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
3 Nisan 2015'te aramızdan ayrılan Kayahan'ın bugün doğum günü. Unutulmaz eserlere imza atan usta müzisyenin kızı Beste Açar, Instagram'dan duygusal bir paylaşımda bulundu.
"İYİ Kİ DOĞDUN BABACIĞIM"
Instagram hesabından, babasıyla birlikte yer aldığı çocukluk fotoğrafını paylaşan Açar, paylaşımına şu notu düştü:
"İyi ki doğdun babacığım. Bana yazdığın 'E Bebeğim' şarkısındaki sözler artık gerçek oldu. Senin gibi birisini aramadan o beni buldu. Güven, koşulsuz sevgi, en gerçek aşk artık benim. Sonsuza kadar…
Sen de olsaydın bizimle keşke… Belki de varsın bilmiyorum. Ama artık mutlu olduğunu hissediyorum. En güzel Besten en güzeliyle."
Beste Açar'ın duygulandıran gönderisine takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.
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