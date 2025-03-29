10 yıl önce aramızdan ayrılan Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan duygusal paylaşım

"İYİ Kİ DOĞDUN BABACIĞIM"

Instagram hesabından, babasıyla birlikte yer aldığı çocukluk fotoğrafını paylaşan Açar, paylaşımına şu notu düştü:

"İyi ki doğdun babacığım. Bana yazdığın 'E Bebeğim' şarkısındaki sözler artık gerçek oldu. Senin gibi birisini aramadan o beni buldu. Güven, koşulsuz sevgi, en gerçek aşk artık benim. Sonsuza kadar…

Kaynak: AA