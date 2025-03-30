Berk Oktay kızı Mira Milena’nın son halini paylaştı

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Yıldız Çağrı Atiksoy, doğum sonrası şu sözleri paylaşmıştı:

"21 Mayıs 2024... Hayatımın en korkunç günü olarak başlayıp, en mucizevi gününe dönüşerek tarihime kazınmıştır. Yolculuğumuza dahil ettiğimiz İnsanların önemini birkez daha hatırlattı hayat bize. Önce her zaman Rabbim'e sonsuz şükür, sonra da Mira Milena'mızı sağ salim kucağımıza almamızı sağlayan canım doktorumuz ve ekibine hayat boyu minnettar olacağım. Kızçem aramıza biraz bizi korkutarak, biraz da aceleci davranarak katılmak istedi. Annesi gibi sabırsız çıktı. Şükürler olsun ki hikayemiz mutlu bitti. O yüzden sonraki 21 Mayıs'lar benim için sadece mutluluğun, aşkın, mucizenin, tarifsiz duygularımın adı olacak. Dünyamıza hoş geldin Miloş'um. İsmini kendin seçtin, İsminle geldin, İsminle yaşa Milena... Dualarını, dileklerini ileten herkese sonsuz teşekkürler."