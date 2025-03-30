30 Mart 2025, Pazar
Haberler Magazin Haberleri Berk Oktay kızı Mira Milena'nın son halini paylaştı

Berk Oktay kızı Mira Milena'nın son halini paylaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.03.2025 09:11
ABONE OL
Berk Oktay kızı Mira Milena’nın son halini paylaştı

Oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 21 Mayıs 2024’te dünyaya gelen ilk çocukları Mira Milena ile büyük bir mutluluk yaşamıştı. Yakışıklı oyuncu Oktay, minik kızının son halini paylaştı.

2022 yılının başlarında evlilik yolunda ilk adımı atan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çift, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ünlü çift, 21 Mayıs 2024 günü Mira Milena adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu. Riskli bir doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy, için acilen doğuma alındığı öğrenilmişti.

Atiksoy "Biraz riskli bir doğum oldu o yüzden acilen almak zorunda kaldılar ama ikimiz de iyiyiz şükür" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

KIZININ SON HALİNİ PAYLAŞTI

İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikiliden ünlü oyuncu Berk Oktay, sosyal medyadan paylaşımlarına devam ediyor.

Oktay, güneşli havayı görünce kızı Mira Milena ile yürüyüşe çıktı. Ünlü isim, o anları sevenlerinin beğenisine sundu. Oyuncu, kızıyla yer aldığı kareye nazar boncuğu emojisi koyarak ''Baba kız günü'' notunu düştü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Yıldız Çağrı Atiksoy, doğum sonrası şu sözleri paylaşmıştı:

"21 Mayıs 2024... Hayatımın en korkunç günü olarak başlayıp, en mucizevi gününe dönüşerek tarihime kazınmıştır. Yolculuğumuza dahil ettiğimiz İnsanların önemini birkez daha hatırlattı hayat bize. Önce her zaman Rabbim'e sonsuz şükür, sonra da Mira Milena'mızı sağ salim kucağımıza almamızı sağlayan canım doktorumuz ve ekibine hayat boyu minnettar olacağım. Kızçem aramıza biraz bizi korkutarak, biraz da aceleci davranarak katılmak istedi. Annesi gibi sabırsız çıktı. Şükürler olsun ki hikayemiz mutlu bitti. O yüzden sonraki 21 Mayıs'lar benim için sadece mutluluğun, aşkın, mucizenin, tarifsiz duygularımın adı olacak. Dünyamıza hoş geldin Miloş'um. İsmini kendin seçtin, İsminle geldin, İsminle yaşa Milena... Dualarını, dileklerini ileten herkese sonsuz teşekkürler."

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör