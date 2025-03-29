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Yıldız Tilbe'den yeni tarz! Beğeni yağmuruma tutuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.03.2025 13:59
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Yıldız Tilbe’den yeni tarz! Beğeni yağmuruma tutuldu

Geçtiğimiz günlerde saç boyası nedeniyle yüzünde yanıklar oluşan Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla gündem oldu. Tilbe'nin yeni tarzına beğeni yağdı.

Delikanlım, Hastayım Sana, Haberi Olsun, Çabuk Olalım Aşkım gibi şarkılarıyla tanınan Yıldız Tilbe, talihsiz bir olay yaşamıştı. Saç boyası nedeniyle yüzünde yanıklar oluşan şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Saç boyası yüzünü yaktı / Kaynak: InstagramSaç boyası yüzünü yaktı / Kaynak: Instagram

Şarkıcı "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

YILDIZ'IN YENİ TARZI

58 yaşındaki şarkıcı yeni tarzıyla gündem oldu. Instagram hesabında paylaşım yapan Tilbe'ye takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Uzun saçlarıyla paylaşım yapan şarkıcının, neden tarz değişikliğine gittiği merak konusu oldu.

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