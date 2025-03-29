Yıldız Tilbe’den yeni tarz! Beğeni yağmuruma tutuldu

Saç boyası yüzünü yaktı / Kaynak: Instagram

Şarkıcı "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş" ifadelerini kullanmıştı.