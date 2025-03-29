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İrem Derici'ye nazar değdi! Hastaneye kaldırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.03.2025 10:16 Güncelleme: 29.03.2025 10:25
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İrem Derici’ye nazar değdi! Hastaneye kaldırıldı

DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile aşk yaşayan İrem Derici, kötü bir haberle gündeme geldi. Konserden konsere koşan ünlü şarkıcının bünyesi yoğun tempoyu kaldıramayınca hastanelik oldu.

Kalbimin Tek Sahibine, Sevgi Olsun Taştan Olsun, Zorun Ne Sevgilim? gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla gönüllerde taht kuran İrem Derici, şu sıralar yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor...

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

37 yaşındaki İrem Derici, geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir kaza sebebiyle hayranlarını endişelendirmişti.

Düşmeye bağlı kafa travması yaşayan İrem Derici'nin konseri iptal edilmişti. Mersin'de konsere çıkacak olan İrem Derici'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapılmıştı.

Derici, yaşadıklarını sosyal medya hesabından şu şekilde anlatmıştı:

"Cuma akşamı konserimiz enfes geçti. Fakat sabaha karşı talihsiz bi' şekilde düştüm ve kafamı yere vurdum. Ambulans geldi, hastanede müşahede altında kaldım. Tomografi temiz çıktı şükür ama aklımız çıktı. İstanbul'a dahi dönemedim daha, öyle bir ağrı, kafada deli gibi şişlik, baş dönmesi… Yani yırttık yine, çok daha beteri olabilirdi."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

HASTANELİK OLDU

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve sivri dilli açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Derici'den gelen haber sevenlerini üzdü.

Yoğun geçen konser temposu sonrası başı dönen ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı. Serum takılan İrem Derici'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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