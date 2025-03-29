İrem Derici’ye nazar değdi! Hastaneye kaldırıldı

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37 yaşındaki İrem Derici, geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir kaza sebebiyle hayranlarını endişelendirmişti.

Düşmeye bağlı kafa travması yaşayan İrem Derici'nin konseri iptal edilmişti. Mersin'de konsere çıkacak olan İrem Derici'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapılmıştı.

Derici, yaşadıklarını sosyal medya hesabından şu şekilde anlatmıştı:

"Cuma akşamı konserimiz enfes geçti. Fakat sabaha karşı talihsiz bi' şekilde düştüm ve kafamı yere vurdum. Ambulans geldi, hastanede müşahede altında kaldım. Tomografi temiz çıktı şükür ama aklımız çıktı. İstanbul'a dahi dönemedim daha, öyle bir ağrı, kafada deli gibi şişlik, baş dönmesi… Yani yırttık yine, çok daha beteri olabilirdi."