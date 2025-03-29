29 Mart 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Miss Turkey ikincisi Cemre Üker'in tacı geri alındı!

Miss Turkey ikincisi Cemre Üker'in tacı geri alındı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.03.2025 15:20 Güncelleme: 29.03.2025 15:27
ABONE OL
Miss Turkey ikincisi Cemre Üker’in tacı geri alındı!

Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında ikinciliği elde eden Cemre Üker'in ünvanının Miss Supranational yarışmasına katılamayacağı için geri alındığı açıklandı. Üker'in yerine yarışmaya katılacak isim de belli oldu.

Türkiye'nin tescilli güzellerinin taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasının kazananı İdil Bilgen olmuştu. İdil Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.

İdil Bilgenİdil Bilgen

İKİNCİ OLMUŞTU

Yarışmada ikinciliği elde eden Cemre Üker, ülkemizi Miss Supranational'da temsil edecekti. Ancak Cemre Üker Miss Supranational yarışmasına katılamayacağını bildirdi.

Cemre Üker / Kaynak: InstagramCemre Üker / Kaynak: Instagram

"NE YAZIK Kİ YARIŞMAYA KATILAMAYACAĞIM"

Miss Turkey'nin Instagram sayfasında Üker'in mesajı paylaşıldı. Mesajda şu ifadeler yer alıyor:

"İçinde bulunduğum bazı resmi süreçler nedeniyle ne yazık ki haziran ayında gerçekleşecek yarışmaya katılamayacağım. Önümüzdeki günlerde Fransa'ya giriş yapacağım ve pasaport işlemlerin başlayacak. Bununla birlikte, 20 Mayıs - 11 Haziran tarihinde vatandaşlık bürosuyla oldukça önemli duruşmalarım olacak. Avukatım, bu süreçte Fransa'da bulunmamın dosyamın seyri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu nedenle bu kararı almak durumunda kaldım ve durumu sizlerle vakitlice paylaşmak istedim. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederim."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"ÜNVANI GERİ ALINMIŞTIR"

Miss Turkey'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Eylül 2024 te yapılan yarışmamızda Miss Turkey Supranational seçilen Cemre Üker, ülkesini temsil edeceği yarışmaya kısa bir süre kalmışken, katılmayacağını bildirmiştir. Bu durumda, tüm hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla ünvanı geri alınmıştır.

9-28 Haziran 2025 tarihlerinde Polonya'da yapılacak olan Miss Supranational yarışmasında ülkemizi, Cemre'den sonra en yüksek puanı alan Candan Şeviktürk temsil edecektir. Sevgili Candan'a teşekkür eder, başarılar dileriz."

Candan Şeviktürk, geçtiğimiz yıl 11 numarayla yarışmada yer almıştı. Şeviktürk, Miss Turkey'de ilk 5'e kalmıştı.

Candan Şeviktürk / Kaynak: InstagramCandan Şeviktürk / Kaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör