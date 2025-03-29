Uzak Şehir’in Kaya’sı Atakan Özkaya’dan aşk itirafı!

Kaynak: Instagram

TAVLAR MI? TAVLANIR MI?

İlişkileri hakkında da açıklamalar yapan oyuncu bu konularda nasıl olduğuna dair bilgiler verdi. Özgüvenli insanlardan etkilendiğini açıklayan oyuncu, kendisinin bu konularda ne istediğini belli eden bir tarafının olduğunu söyledi.

"Özgüvenli, ne istediğini bilen insanlar beni tavlar. Hiç oyunum yoktur, ilk andan itibaren netimdir"

"İNANCIMI DA HİÇ YİTİRMEDİM"

Kariyerinde onu en çok zorlayan etkenlerin ne olduğundan da bahseden Özkaya, bu etkenin 'görülmemek, gösterememek ve inandıramamak' olduğunu belirtti. Sektörün zorlu süreçlerinin onu etkilediğini de ekleyen oyuncu "Çok çaba gösterdim, yapabileceğime dair inancımı da hiç yitirmedim" dedi.

UZAK ŞEHİR'İN DERDİ NEDİR?

Dizisinin senaryosunu, yaptıkları çalışmanın değerinden bahseden oyuncu şu şekilde konuştu:

"Uzak Şehir, farklı insanların ve farklı dertlerin ortak bir yerde buluşmasını, aslında acıların birçok ortak yönünün olduğunu anlatan bir hikaye"