29 Mart 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'dan aşk itirafı!

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'dan aşk itirafı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.03.2025 15:49
ABONE OL
Uzak Şehir’in Kaya’sı Atakan Özkaya’dan aşk itirafı!

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolünde olduğu 'Uzak Şehir' dizisinin başarılı oyuncusu Atakan Özkaya, samimi açıklamalarda bulundu. Aşk itirafında bulunan Özkaya, hayatına dair merak edilenleri tüm samimiyetiyle anlattı.

Aslen Afyonkarahisar'lı olan ve doğma büyüme İstanbul'da yaşayan Atakan Özkaya, "Uzak Şehir" dizisinde canlandırdığı "Kaya" karakteriyle izleyiciden tam not aldı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"KORELİLERE BENZETİLİYORUM

Oyunculuğunun yanı sıra fiziğiyle de gündeme sıkça gelen yakışıklı oyuncu, son verdiği röportajla adından söz ettirdi. Hürriyet'in haberine göre; Özkaya, gözlerinin çekik olduğu için korelilere benzetildiğini söyledi.

Başkalarının yönlendirmesiyle değil de kendi hayal ve istekleri doğrultusunda kariyer yolculuğuna çıktığını belirten oyuncu "Sadece biri söyledi diye oyuncu olacak kadar düşük zekaya sahip değilim" diye konuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

TAVLAR MI? TAVLANIR MI?

İlişkileri hakkında da açıklamalar yapan oyuncu bu konularda nasıl olduğuna dair bilgiler verdi. Özgüvenli insanlardan etkilendiğini açıklayan oyuncu, kendisinin bu konularda ne istediğini belli eden bir tarafının olduğunu söyledi.

"Özgüvenli, ne istediğini bilen insanlar beni tavlar. Hiç oyunum yoktur, ilk andan itibaren netimdir"

"İNANCIMI DA HİÇ YİTİRMEDİM"

Kariyerinde onu en çok zorlayan etkenlerin ne olduğundan da bahseden Özkaya, bu etkenin 'görülmemek, gösterememek ve inandıramamak' olduğunu belirtti. Sektörün zorlu süreçlerinin onu etkilediğini de ekleyen oyuncu "Çok çaba gösterdim, yapabileceğime dair inancımı da hiç yitirmedim" dedi.

UZAK ŞEHİR'İN DERDİ NEDİR?

Dizisinin senaryosunu, yaptıkları çalışmanın değerinden bahseden oyuncu şu şekilde konuştu:

"Uzak Şehir, farklı insanların ve farklı dertlerin ortak bir yerde buluşmasını, aslında acıların birçok ortak yönünün olduğunu anlatan bir hikaye"

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

KARA SEVDA

Oynadığı karakterin yaşadığı "kara sevda" dan bahseden oyuncu kendisiyle ilgili karakteriyle bu yönünün benzemediğini söyledi. Karakterinin, ilişkilerde tuttuğunu koparan ve çabalayan bir kişiliğinin olduğu vurgulanan oyuncu kendisi için şöyle konuştu:

"Çok aşık oldum ama kara sevda değillerdi, renkleri vardı. Ben de giderim ben de koşarım peşinden. Ben de bazen tuttuğunu koparan bir adamımdır ama Atakan'ı da düşündüğüm noktada bırakırım"

GEÇMİŞTEKİ ATAKAN

Başarılı oyuncu, geçmişteki kendine söylemek istediği şeyler sorulunca şu cevabı verdi; "Devam, hiç durma doğru yoldasın"

"GİZLİM SAKLIM YOK"

Birilerinden gizleyerek, paylaşmayarak yaptığı işler konusunda rahat olduğunu, sevdiği şeyleri ve yapmak istediği işler veya aktiviteler konusunda açık olduğunu belirten oyuncu, "Benim hiç öyle gizli şeylerim yok, her şeyim açıktır benim. Arabesk de dinlerim, saçma sapan bir şey de izlerim ama bunu gizlemem ortadadır o" dedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"KORKTUM…"

Tanındıktan sonra aldığı en garip iltifat sorusu karşısında yaşadığı en garip olayı da paylaşan Özkaya, "Yani genel olarak garip iltifatlar alıyorum da geçen biri 'Kaldığın oteldeyim, bana tek tek odaları aratma, hangi odadasın söyle' yazdı" diye konuştu. Özkaya, genel olarak da sesiyle ilgili gelen iltifatların olduğunu da ekledi.

"ÇOK KONUŞAN İNSANLARI SEVMEM"

Bir kadında ilk baktığı şeyin özgüven ve duruşu olduğunu söyleyen oyuncu, kendinden emin insanlardan etkilendiğini açıkladı. Daha sonra en tahammül edemediği şeylerden bahseden oyuncu, "Kendini çok konuşan insanları sevmem. Kendini çok anlatan, anlatmaya çalışan. Bir de sahte pozitiflikten hiç hoşlanmam, bana hep bir şeyleri saklıyormuş gibi gelir" ifadelerini kullandı.

Bir randevuya çıktığında da en çok dikkat ettiği şeyin 'dinlenmek' olduğunu vurgulayan Özkaya, "Dinlemediğini hissedersem birinin, soğurum ve uzaklaşırım" diye konuştu.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör