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Sürpriz aşktan yeni kare geldi! Nesrin Cavadzade ve Pamir Tekin bakın nereden paylaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.03.2025 08:50
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Sürpriz aşktan yeni kare geldi! Nesrin Cavadzade ve Pamir Tekin bakın nereden paylaştı

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade ve Pamir Tekin, aşklarını sosyal medyada gözler önüne sermeye devam ediyor. 45 yaşındaki ünlü oyuncu Instagram'dan yeni bir fotoğraf karesi yayınladı.

Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, son dönemde özel hayatıyla da gündemden düşmüyor...

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ağır Roman Yeni Dünya, Küçük Ağa, Bizim Hikaye, Yasak Elma, Şahane Hayatım ve Sandık Kokusu gibi birçok sevilen yapımda yer alan 42 yaşındaki oyuncu, aynı dizide rol aldığı Pamir Tekin ile sık sık paylaşımlar yapıyor...

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

AŞKLARINI DUYURDULAR

İkili, sosyal medyadan yaptıkları paylaşım ile birbirlerine olan aşklarını ilan etmişti.

Aşkını ilan etmesinin ardından sosyal medyada paylaşım yapmalara doyamayan güzel oyuncu esprili gönderisinin üzerine Atina'da Pamir Tekin ile çekilen pozunu paylaştı ve "İlk kez Hakay değil NesMir" notunu düştü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SANTORİNİ'YE GİTTİLER

Ünlü çift, şimdi ise Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ardından turistik ada Santorini'ye gitti. Pamir Pekin, sosyal medya hesabından sevgilisi Nesrin Cavadzade ile birlikte çekilmiş yeni bir fotoğrafını paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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