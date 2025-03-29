Sürpriz aşktan yeni kare geldi! Nesrin Cavadzade ve Pamir Tekin bakın nereden paylaştı

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AŞKLARINI DUYURDULAR

İkili, sosyal medyadan yaptıkları paylaşım ile birbirlerine olan aşklarını ilan etmişti.

Aşkını ilan etmesinin ardından sosyal medyada paylaşım yapmalara doyamayan güzel oyuncu esprili gönderisinin üzerine Atina'da Pamir Tekin ile çekilen pozunu paylaştı ve "İlk kez Hakay değil NesMir" notunu düştü.