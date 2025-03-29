Sürpriz aşktan yeni kare geldi! Nesrin Cavadzade ve Pamir Tekin bakın nereden paylaştı
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade ve Pamir Tekin, aşklarını sosyal medyada gözler önüne sermeye devam ediyor. 45 yaşındaki ünlü oyuncu Instagram'dan yeni bir fotoğraf karesi yayınladı.
Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, son dönemde özel hayatıyla da gündemden düşmüyor...
Ağır Roman Yeni Dünya, Küçük Ağa, Bizim Hikaye, Yasak Elma, Şahane Hayatım ve Sandık Kokusu gibi birçok sevilen yapımda yer alan 42 yaşındaki oyuncu, aynı dizide rol aldığı Pamir Tekin ile sık sık paylaşımlar yapıyor...
AŞKLARINI DUYURDULAR
İkili, sosyal medyadan yaptıkları paylaşım ile birbirlerine olan aşklarını ilan etmişti.
Aşkını ilan etmesinin ardından sosyal medyada paylaşım yapmalara doyamayan güzel oyuncu esprili gönderisinin üzerine Atina'da Pamir Tekin ile çekilen pozunu paylaştı ve "İlk kez Hakay değil NesMir" notunu düştü.
SANTORİNİ'YE GİTTİLER
Ünlü çift, şimdi ise Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ardından turistik ada Santorini'ye gitti. Pamir Pekin, sosyal medya hesabından sevgilisi Nesrin Cavadzade ile birlikte çekilmiş yeni bir fotoğrafını paylaştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram tatilinde bankalar açık mı? 30 Mart-1 Nisan banka çalışma saatleri
- Ramazan’a Veda Mesajları: Resimli, dualı ve anlamlı hoşçakal mesajları ve sözleri
- Bayramda kargolar dağıtım yapacak mı? Aras, PTT, Yurtiçi kargo durumu
- Bayramda marketler açık mı? A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi çalışma saatleri
- Bayram yolculuğuna çıkacaklar dikkat! Trafik ne zaman yoğun olacak?
- 2025 bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?
- Tuz hakkı nedir? Kadınlara neden tuz hakkı verilir?
- 28 Mart Cuma hutbesi konusu: Ramazan’a Veda Ederken
- Hamam böcekleri neden eve geliyor? İşte cevabı
- Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 kura sonuçları: OGM 4.500 işçi alımı yapacak! İşte isim listesi
- Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı! İl il bayram namazı vakitleri
- Bağırsakları resetliyor! Her gün 1 porsiyon tüketmeniz için 5 neden