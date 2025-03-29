Örnek hareket alkış aldı! Edip Akbayram’ın kızı günler sonra paylaştı

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"SENİ SAKLAYACAĞIM BABA"

Öte yandan Türkü Akbayram, babası için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada gözyaşlarına boğulmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çoğunuzun Edip abisi benim babam. Canıma can katan yoluma inanılmaz bir ışık tutan… Ne söylesem bu coğrafyaya ülkeye kattığından daha anlamlı olmayacak. Ne söylesem zarafetini yüreğini anlatmaya yetmeyecek. İlkeleri, dimdik duruşu sarsılmaz devrimci Atatürkçü kimliğiyle bu ülkeye bir Edip Akbayram geldi ve asla geçmeyecek. Seni saklayacağım baba... Önce kendim için sonra herkes için seni sesimde yaşatacağım. Bir evlat olarak ömrüm boyunca seninle gurur duydum, seninle gurur duymaya devam edeceğim. Hoşça kal babacığım."