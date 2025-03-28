İlker Yasin Solmaz'ın eşi Defne Joy Foster'un oğlu Can'ın kendisine anne deyişini anlattı
2011 senesinde, genç yaşta aramızdan ayrılan Defne Joy Foster, vefat ettiğinde oğlu Can daha 2 yaşındaydı. Foster'in eşi İlker Yasin Solmaz ise oyuncunun vefatından 8 ay sonra Beyza Dankal'la evlenmişti. Solmaz ve eşi YouTube'da yayınladıkları yeni videoda, Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç’ın Dankal'a nasıl 'anne' demeye başladığını duygusal bir dille anlattı.
Türk televizyonunun sevilen yapımlarından Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Eda karakteriyle hafızalara kazınan Defne Joy Foster, 2011 yılında genç yaşta hayatını kaybetti. Ani ölümü sevenlerini derinden sarsarken, Foster'in oğlu Can Kılıç Solmaz 2 yaşındaydı.
Foster'in eşi İlker Yasin Solmaz, oyuncunun ölümünden 8 ay sonra Beyza Solmaz ile nikah masasına oturdu. O dönem bir kesim tarafından eleştirilen İlker Yasin Solmaz, eşi Beyza Solmaz ile geçen haftalarda çektiği bir videoyla suskunluğunu bozdu ve yaşanılanları anlattı.
Eşi Beyza Dankal'la birlikte bir YouTube programı hazırlayan Solmaz, Foster'ın vefatının ardından bir kulüpte tanışıp 6 ay sonra evlendiklerini belirterek şunları söyledi: "Biz nisanda tanıştık, ekimde evlendik. Çok sancılı bir süreçti. Başımızdan geçen olayların akabinde mahalle baskısı, basında yazılan çizilenler; insanlar saçma bir şekilde hayatını yaşatmıyor sana. Herkes bir şeyden nemalanmaya çalışıyor. Kimse senin 25 aylık çocuğun var, bu çocuğa ne olacak diye düşünmüyor"
İlişkileriyle ilgili çıkan iddialara da tepki gösteren Solmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Öyle bir yazıldı ki mevzu, dediler ki; 'Görücü usulü evlendi. Ablası evlendirdi'. 'Daha önce de beraberdi bunlar' diyenler de oldu. O süreç kolay olmadı yani. Ama biz o karmaşanın içinden beraber gerçekten güçlü bir şekilde çıktık. Hiç kimseye pabuç bırakmadık"
"BİR ANDA EMZİĞİ ATIP 'SEN ANNEMSİN' DEDİ"
Yasin Solmaz ve Beyza Dankal'dan yeni bir video geldi. İlk evliliğinden Ceylin adında bir kızı olan Dankal, Defne Joy Foster'la İlker Yasin Solmaz'ın oğulları Can Kılıç'ın kendisine nasıl "anne" demeye başladığını anlattı.
Dankal, şunları söyledi: "Aileleri tanıştırdıktan sonra Can benim okuluma gelmeye başladı. Hafta içi akşama kadar benimleydi. Onu öğrencilerden ayrı bir yerde uyutuyordum. Uyandığında bana 'balım' demesini öğretiyordum.Aklımdan bana anne demesi gerçekten geçmedi. Tüm çocuklar 'öğretmenim' derken, Can bir anda emziğini atıp 'Sen benim annemsin' deyip sarıldı. Hatta o anı başka bir öğretmenimiz kayda almıştı."
İlker Yasin Solmaz da "Bir gün dışarıdaydık, Ceylin 'Sen çok güzel bir babasın' dedi. Sonra baba demeye başladı" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tuz hakkı nedir? Kadınlara neden tuz hakkı verilir?
- 28 Mart Cuma hutbesi konusu: Ramazan’a Veda Ederken
- Hamam böcekleri neden eve geliyor? İşte cevabı
- Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 kura sonuçları: OGM 4.500 işçi alımı yapacak! İşte isim listesi
- Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı! İl il bayram namazı vakitleri
- Bağırsakları resetliyor! Her gün 1 porsiyon tüketmeniz için 5 neden
- Arefe günü marketler ve AVM’ler açık mı? 29 Mart arefe günü AVM ve marketler saat kaçta kapanacak?
- Berkin Usta kimdir? Uludağ otel yangını sırasında hayatını kaybeden Milli Kayakçı Berkin Usta kaç yaşındaydı?
- Noterler arefe günü açık mı, kapalı mı? 29 Mart arefe günü noterler çalışıyor mu?
- Arefe duası Arapça ve Türkçe okunuşu: Arefe Günü için okunacak dualar ve sureler
- Arefe günü hangi tesbihler çekilir? 4 adet zikir ve dua
- Arefe günü kargo çalışıyor mu? Yurtiçi, Sürat, PTT ve MNG kargo çalışma saatleri