İlker Yasin Solmaz’ın eşi Defne Joy Foster’un oğlu Can’ın kendisine anne deyişini anlattı

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Foster'in eşi İlker Yasin Solmaz, oyuncunun ölümünden 8 ay sonra Beyza Solmaz ile nikah masasına oturdu. O dönem bir kesim tarafından eleştirilen İlker Yasin Solmaz, eşi Beyza Solmaz ile geçen haftalarda çektiği bir videoyla suskunluğunu bozdu ve yaşanılanları anlattı.

Eşi Beyza Dankal'la birlikte bir YouTube programı hazırlayan Solmaz, Foster'ın vefatının ardından bir kulüpte tanışıp 6 ay sonra evlendiklerini belirterek şunları söyledi: "Biz nisanda tanıştık, ekimde evlendik. Çok sancılı bir süreçti. Başımızdan geçen olayların akabinde mahalle baskısı, basında yazılan çizilenler; insanlar saçma bir şekilde hayatını yaşatmıyor sana. Herkes bir şeyden nemalanmaya çalışıyor. Kimse senin 25 aylık çocuğun var, bu çocuğa ne olacak diye düşünmüyor"