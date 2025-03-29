Galatasaray'ın yıldızı Icardi aşka geldi! Takipçilerinden beğeni yağdı
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, olaylı şekilde boşandığı eşi Wanda Nara’dan sonra sevgilisi China Suarez ile mutluluk pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Ünlü çift, son paylaştığı pozlarla sosyal medyayı salladı.
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Galatasay'ın yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde 10 yıllık eşi Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde boşanan Icardi, aradığı mutluluğu China Suarez'de bulmuştu. Çift, Instagram'dan yayınladıkları romantik karelere bir yenisini daha ekledi.
ICARDİ AŞKA GELDİ
Ünlü futbolcu sevgilisini öpmelere doyamadı. Suarez, futbolcu sevgilisiyle aşk dolu pozlarını Instagram'dan yayınlayıp, kalp emojisi koydu. Çifte binlerce yorum yapıldı.
TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞMURUNA TUTTU
İşte sosyal medya kullanıcılarının yorumlarından bazıları...
- "Seni çok seviyoruz yenge"
- "Baba artık yeter ya! Gel bir antrenman yap."
- "Baba sana ne olmuş?"
- "Wanda Nara görse kahrolur!"
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