Meryem Uzerli'den yazarlığa yeşil ışık: "Hayal gücüm çok büyük"
Muhteşem Yüzyıl dizisindeki 'Hürrem Sultan' rolüyle akıllara kazınan Meryem Uzerli, bir moda dergisine röportaj verdi. Ünlü oyuncu, bir yazar gibi hayal gücünün çok kuvvetli olduğunu söyledi.
Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yıldızı parlayan ve son olarak Şakir Paşa Ailesi'nde rol alan başarılı oyuncu Meryem Uzerli, bir moda dergisine verdiği röportajla gündeme geldi.
Bir yazar gibi hayal gücünün çok kuvvetli olduğunu söyleyen Uzerli, farklı kültürlerin insanları geliştirdiğini söyledi.
41 yaşındaki güzel oyuncu, hayal gücünün büyük olduğunu şu sözlerle anlattı:
" HAYAL GÜCÜM BÜYÜK"
"Yazar değilim ancak hayal gücümün çok büyük olduğunu söyleyebilirim. Bence ne kadar çok kültürle tanışırsak dış dünyayı ve farklılıkları o kadar bilinçli şekilde kavrayabiliriz. Bu da iç dünyamızı besleyip zenginleştiriyor."
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