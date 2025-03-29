Meryem Uzerli'den yazarlığa yeşil ışık: "Hayal gücüm çok büyük"

41 yaşındaki güzel oyuncu, hayal gücünün büyük olduğunu şu sözlerle anlattı:

" HAYAL GÜCÜM BÜYÜK"

"Yazar değilim ancak hayal gücümün çok büyük olduğunu söyleyebilirim. Bence ne kadar çok kültürle tanışırsak dış dünyayı ve farklılıkları o kadar bilinçli şekilde kavrayabiliriz. Bu da iç dünyamızı besleyip zenginleştiriyor."

Kaynak: Instagram