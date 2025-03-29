2 çocuk annesi Pelin Akil’den boşanma iddialarına yanıt!

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Snob Magazin mikrofonlarına konuşan Pelin Akil, ''İş toplantısına gidiyoruz. Biraz geç kaldık da kusura bakmayın. Özel hayatımızla ilgili konuşmak istemiyoruz çok fazla. Çocuklarımız var konuşmayı uygun bulmuyoruz. Bir şey söylemek istemiyorum teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Instagram