2 çocuk annesi Pelin Akil'den boşanma iddialarına yanıt!
Alin ve Lina isminde ikiz kızları olan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın boşanacakları iddiası magazin basınında sıkça konuşulmaya devam ederken, Pelin Akil cephesinden yeni bir açıklama geldi.
"Arka Sıradakiler" dizisinin setinde tanışan Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında nikâh masasına oturmuş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.
BOŞANIYORLAR MI?
Boşanma iddialarıyla sık sık gündeme gelen çiftten Akil, basın mensuplarınca görüntülendi. Oyuncu, gazetecilerin kendisine yönelttiği "ayrılık" iddialarıyla ilgili sorulara cevap vermekten kaçındı.
KAÇAMAK YANITLAR
Snob Magazin mikrofonlarına konuşan Pelin Akil, ''İş toplantısına gidiyoruz. Biraz geç kaldık da kusura bakmayın. Özel hayatımızla ilgili konuşmak istemiyoruz çok fazla. Çocuklarımız var konuşmayı uygun bulmuyoruz. Bir şey söylemek istemiyorum teşekkürler" ifadelerini kullandı.
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