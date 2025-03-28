Yusuf Güney'in yeni rotası belli oldu! Amazon Ormanları'ndan paylaştı
'Astral seyahatle uzaya gittim geldim' açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Yusuf Güney Amazon Ormanları'na gitti. Ünlü isim, sosyal medyadaki son gönderisine ''Eski Yusuf Güney öldü ama yeniden doğdu'' notunu düştü.
Astral seyahat ve uzaylılarla ilgili yaptığı açıklamalarından sonra gündem olan şarkıcı Yusuf Güney, şaşırtan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Son dönemde kehanetleriyle gündeme gelen Yusuf Güney açıklamalarıyla sık sık gündem oluyordu. Ünlü şarkıcı son yaptığı açıklamada 'Astral seyahatle uzaya gittim geldim' diyerek sosyal medyanın diline düşmüştü.
"Bazı şeyleri anlatamıyorum. İnsanlar kaldıramaz, benim başım tehlikeye girer. Dengeyi sağlamak zorunda olduğumu öğrendim. Her şey denge…" diyen Güney, bu sefer arınmak için Amazon Ormanları'na gitti.
"ESKİ YUSUF GÜNEY ÖLDÜ"
Yusuf Güney ayrıca sosyal medya hesabında "Eski Yusuf Güney öldü ama yeniden doğdu doğrudur ölümü yaşadığım mesela artık olan olaylara yaşadığım meselelere verdiğim tepkiler çok sakince" dedi.
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