Yusuf Güney’in yeni rotası belli oldu! Amazon Ormanları’ndan paylaştı

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Son dönemde kehanetleriyle gündeme gelen Yusuf Güney açıklamalarıyla sık sık gündem oluyordu. Ünlü şarkıcı son yaptığı açıklamada 'Astral seyahatle uzaya gittim geldim' diyerek sosyal medyanın diline düşmüştü.

"Bazı şeyleri anlatamıyorum. İnsanlar kaldıramaz, benim başım tehlikeye girer. Dengeyi sağlamak zorunda olduğumu öğrendim. Her şey denge…" diyen Güney, bu sefer arınmak için Amazon Ormanları'na gitti.