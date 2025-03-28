Acısı dinmiyor: Tanyeli'nin eşinden duygulandıran paylaşım
Uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşen ünlü oryantal Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.
Asıl adı Öznur Kral olan ve 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, entübe edilmesinin ardından tedavi gördüğü hastanede 17 Mart 2025 günü yaşamını yitirdi.
Ölümüyle ailesini ve sevenlerini yasa boğan Tanyeli Özruh Sünneli, 18 Mart 2025 günü Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü isim, 19 Mart'ta Bodrum'da toprağa verildi.
EŞİ KONUŞMAKTA ZORLANDI
Cenazede konuşmakta zorlanan Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli, "O yok şu an burada. Devam ediyorduk niye bıraktın gittin diyorum kendi kendime. Bir şey diyemiyorum şu an. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir anne ve eşti. Allah nurlar içinde yatırsın. Acım çok büyük'' şeklinde konuşmuştu.
DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM
Eşinin ölümünün ardından zor günler geçiren İlker Sünneli, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
Gönderisine eşiyle birlikte yer aldığı bir fotoğrafı ekleyen Sünneli, ''Bir aşk hikayesinin kahramanı'' notuna kalp emojisi koydu.
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