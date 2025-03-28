Hollywood yıldızı Megan Fox dördüncü kez anne oldu

Dördüncü kez anne olan Fox'un, eski eşi Brian Austin Green ile birlikteliğinden Noah, Bodhi ve Journey adında üç çocuğu var.



Kelly'nin ise 15 yaşında bir kızı var. Kelly ve Fox, Mart 2020'de Midnight in the Switchgrass adlı filmin çekimleri sırasında tanıştı.

Kaynak: A HABER ARŞİV