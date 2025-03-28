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Hollywood yıldızı Megan Fox dördüncü kez anne oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.03.2025 12:40
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Hollywood yıldızı Megan Fox dördüncü kez anne oldu

Uzun yıllardır rapçi Machine Gun Kelly ile birlikte olan dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox anne oldu. Ünlü çift geçtiğimiz kasım ayında ayrıldıklarını açıklamıştı. İlk paylaşım ise Kelly'den geldi.

Hollywood yıldızı Megan Fox, geçtiğimiz aylarda ayrılıp barıştığı ünlü rapçi Machine Gun Kelly'den hamile olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"TEKRAR HOŞ GELDİN"

Düşük yaptıktan bir yıl sonra müjdeli haberi açıklayan Megan Fox, vücudunu siyah boyayarak karnının belirginleştiği bir fotoğraf ve pozitif sonuçlanan gebelik testini takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu, paylaşımına "Hiçbir şey gerçekten kaybolmaz. Tekrar hoş geldin" notunu düştü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

34 yaşındaki oyuncu, dördüncü kez anne oldu. Ünlü şarkıcı Machine Gun Kelly "Kızımız dünyaya geldi" notuyla müjdeli haberi verdi.

Kelly, kızlarının ilk karesini de paylaşmayı ihmal etmedi. Fox ve Kelly 2022 yılında nişanlandı ancak 2023 yılında kısa süreli bir ayrılık yaşayan ünlü çift, yeniden bir araya gelmişti.

Çift, geçtiğimiz kasım ayında yine ayrıldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Dördüncü kez anne olan Fox'un, eski eşi Brian Austin Green ile birlikteliğinden Noah, Bodhi ve Journey adında üç çocuğu var.

Kelly'nin ise 15 yaşında bir kızı var. Kelly ve Fox, Mart 2020'de Midnight in the Switchgrass adlı filmin çekimleri sırasında tanıştı.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

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