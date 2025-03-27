Tanyeli'nin oğlu Taylan'dan manalı paylaşım: "Gerçek hisler sessiz yaşanır"
2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan sanatçı, geride gözü yaşlı eşi ve oğlunu bıraktı. Anne acısıyla sarsılan Taylan, son yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti
Yıllardır savaştığı pankreas kanserine yenik düşen ünlü oryantal Tanyeli, 17 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Tanyeli'nin ölümü ailesini, sevenlerini ve yakın dostlarını yasa boğdu.
54 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının eşi İlker Sünneli ve oğlu Taylan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye başladı.
Sünneli, geçtiğimiz gün kaybettiği eşi Tanyeli'nin otomobilde çekilen bir videosunu ''Rüyalarımda beni yalnız bırakma'' notuyla paylaşmıştı.
"GERÇEK HİSLER SESSİZ YAŞANIR"
Sünneli'nin ardından Tanyeli'nin oğlu Taylan'dan da manidar bir hikaye geldi.
Taylan, annesiyle olan bir fotoğrafını paylaşarak, "Bazıları için acı bir dayanışma değil bir sahne. Gerçek hisler sessiz yaşanır, sahte olan ise alkış bekler." notunu düştü. Yayınladığı hikayeyle dikkat çeken Taylan'ın neyi ima ettiği ise merak edildi.
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