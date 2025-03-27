Tanyeli'nin oğlu Taylan'dan manalı paylaşım: "Gerçek hisler sessiz yaşanır"

"GERÇEK HİSLER SESSİZ YAŞANIR"

Sünneli'nin ardından Tanyeli'nin oğlu Taylan'dan da manidar bir hikaye geldi.

Taylan, annesiyle olan bir fotoğrafını paylaşarak, "Bazıları için acı bir dayanışma değil bir sahne. Gerçek hisler sessiz yaşanır, sahte olan ise alkış bekler." notunu düştü. Yayınladığı hikayeyle dikkat çeken Taylan'ın neyi ima ettiği ise merak edildi.

Kaynak: Instagram