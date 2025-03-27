Türkiye sevdalısı Slovenyalı manken Maja Malnar bakın nerede görüntülendi

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"BURADA OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM"

Ünlü model, "Boğaz'ın eşsiz bir enerjisi var. Burada olmaktan her zaman büyük mutluluk duyuyorum" diyerek İstanbul sevgisini dile getirdi. Malnar'ın Türkiye'den yaptığı paylaşımlar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.