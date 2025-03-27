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Türkiye sevdalısı Slovenyalı manken Maja Malnar bakın nerede görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.03.2025 09:07
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Türkiye sevdalısı Slovenyalı manken Maja Malnar bakın nerede görüntülendi

Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginlikleri, dünyanın dört bir yanından turistleri cezbetmeye devam ediyor. Türkiye'yi sık sık ziyarete gelen sosyal medya fenomeni Maja Malnar, geçtiğimiz gün İstanbul'da peş peşe pozlar paylaştı.

Slovenyalı ünlü manken ve influencer Maja Malnar, Türkiye'ye olan hayranlığını her fırsatta dile getiriyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Yaz aylarını Bodrum ve Marmaris'te tatil yaparak geçiren Slovenyalı ünlü manken önceki gün diş tedavisi için İstanbul'a geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Tedavisinin ardından şehrin tarihi ve kültürel noktalarını gezmeyi ihmal etmeyen ünlü model, Galata sokaklarında keyifli bir yürüyüş yaptı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Daha sonra Boğaz turuna çıkan Malnar, tekne gezisi sırasında bol bol fotoğraf çekerek anılarını ölümsüzleştirdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SLOVENYALI MANKEN TÜRKİYE AŞIĞI ÇIKTI

Türk kahvesi içerek İstanbul'un atmosferinin tadını çıkaran Malnar, büyüleyici manzaraya hayran kaldı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"BURADA OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM"

Ünlü model, "Boğaz'ın eşsiz bir enerjisi var. Burada olmaktan her zaman büyük mutluluk duyuyorum" diyerek İstanbul sevgisini dile getirdi. Malnar'ın Türkiye'den yaptığı paylaşımlar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

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