Türkiye sevdalısı Slovenyalı manken Maja Malnar bakın nerede görüntülendi
Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginlikleri, dünyanın dört bir yanından turistleri cezbetmeye devam ediyor. Türkiye'yi sık sık ziyarete gelen sosyal medya fenomeni Maja Malnar, geçtiğimiz gün İstanbul'da peş peşe pozlar paylaştı.
Slovenyalı ünlü manken ve influencer Maja Malnar, Türkiye'ye olan hayranlığını her fırsatta dile getiriyor.
Yaz aylarını Bodrum ve Marmaris'te tatil yaparak geçiren Slovenyalı ünlü manken önceki gün diş tedavisi için İstanbul'a geldi.
Tedavisinin ardından şehrin tarihi ve kültürel noktalarını gezmeyi ihmal etmeyen ünlü model, Galata sokaklarında keyifli bir yürüyüş yaptı.
Daha sonra Boğaz turuna çıkan Malnar, tekne gezisi sırasında bol bol fotoğraf çekerek anılarını ölümsüzleştirdi.
SLOVENYALI MANKEN TÜRKİYE AŞIĞI ÇIKTI
Türk kahvesi içerek İstanbul'un atmosferinin tadını çıkaran Malnar, büyüleyici manzaraya hayran kaldı.
"BURADA OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM"
Ünlü model, "Boğaz'ın eşsiz bir enerjisi var. Burada olmaktan her zaman büyük mutluluk duyuyorum" diyerek İstanbul sevgisini dile getirdi. Malnar'ın Türkiye'den yaptığı paylaşımlar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
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