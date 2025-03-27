Aydilge sevenlerini korkuttu! Hastane odasından paylaştı
Geçtiğimiz günlerde Yaren Leylek'i ziyaret eden Aydilge, uzun süredir geçmeyen ağrıları nedeniyle tedavi görüyor. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
"Hayat Şaşırtır", "Kiralık Aşk", "Sen misin ilacım?" gibi şarkılarla tanınan Aydilge, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Yaren Leylek'i ziyaret eden ve uzun süredir geçmeyen ağrıları nedeniyle tedavi gören şarkıcı, vücudunda yeni komplikasyonlar oluştuğunu söyledi.
"ÇÖKMÜŞ DURUMDAYIM"
Aydilge, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Ancak o ara moral bulmak adına çok sevdiğim Yaren leyleği ziyaret etmemin ardından yeni komplikasyonlar oluştu. Altı gündür hastane ve ev arasında gidip gelmekteyim. Hem ülkemde yaşananlar hem de fiziksel acım nedeniyle psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Birazdan hastaneden evime döneceğim yine. Test sonuçlarımın iyi çıkması için umarım siz de güzel niyetler edersiniz."
2018 yılında müzisyen Utku Barış Andaç ile evlenen ünlü şarkıcı Aydilge, Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (68) ile Yaren Leylek'in dostluğunun konu olduğu filmin şarkılarını seslendirmişti. Aydilge, Adem Yılmaz ile Yaren Leylek'i ziyaret etti.
Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, ziyarete ilişkin çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Yaren Leylek filminin oyuncu kadrosunda Meral Çetinkaya, Tarık Pabuççuoğlu, Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir ve Hande Doğandemir gibi isimler rol aldı.
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