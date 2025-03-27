Aydilge sevenlerini korkuttu! Hastane odasından paylaştı

Kaynak: A HABER ARŞİV

Geçtiğimiz günlerde Yaren Leylek'i ziyaret eden ve uzun süredir geçmeyen ağrıları nedeniyle tedavi gören şarkıcı, vücudunda yeni komplikasyonlar oluştuğunu söyledi.

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"ÇÖKMÜŞ DURUMDAYIM"

Aydilge, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Ancak o ara moral bulmak adına çok sevdiğim Yaren leyleği ziyaret etmemin ardından yeni komplikasyonlar oluştu. Altı gündür hastane ve ev arasında gidip gelmekteyim. Hem ülkemde yaşananlar hem de fiziksel acım nedeniyle psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Birazdan hastaneden evime döneceğim yine. Test sonuçlarımın iyi çıkması için umarım siz de güzel niyetler edersiniz."