Mahkemeden emsal karar! Fatih Terim'e küfüre 5 bin TL tazminat
Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret ve küfür içeren paylaşımlarda bulunan bir kullanıcıya dava açtı.
Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, sosyal medya üzerinden kendisi ve ailesine hakaret eden bir kullanıcıya karşı hukuki süreç başlattı.
Mahkemeye sunduğu dilekçede, söz konusu kullanıcının annesi ve eşine yönelik son derece çirkin, yakışıksız ve ağza alınmayacak hakaretlerde bulunduğunu belirten Terim, bu durumun sadece kendisini değil, ailesini de hedef aldığını ifade etti.
KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ EYLEM
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Şüpheli kişinin bu hakareti milyonlarca insanın görebileceği bir platform üzerinden yaptığını, küçük düşürücü eylemi nedeniyle kendisine manevi tazminat ödemesini talep etti.
Azad A. isimli şahsın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, Fatih Terim'i haklı bularak, davalının 5 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
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