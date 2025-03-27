27 Mart 2025, Perşembe
Haberler Magazin Haberleri Mahkemeden emsal karar! Fatih Terim'e küfüre 5 bin TL tazminat

Mahkemeden emsal karar! Fatih Terim'e küfüre 5 bin TL tazminat

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.03.2025 08:44 Güncelleme: 27.03.2025 08:45
ABONE OL
Mahkemeden emsal karar! Fatih Terim’e küfüre 5 bin TL tazminat

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret ve küfür içeren paylaşımlarda bulunan bir kullanıcıya dava açtı.

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, sosyal medya üzerinden kendisi ve ailesine hakaret eden bir kullanıcıya karşı hukuki süreç başlattı.

Kaynak: AAKaynak: AA

Mahkemeye sunduğu dilekçede, söz konusu kullanıcının annesi ve eşine yönelik son derece çirkin, yakışıksız ve ağza alınmayacak hakaretlerde bulunduğunu belirten Terim, bu durumun sadece kendisini değil, ailesini de hedef aldığını ifade etti.

Kaynak: AAKaynak: AA

KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ EYLEM

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Şüpheli kişinin bu hakareti milyonlarca insanın görebileceği bir platform üzerinden yaptığını, küçük düşürücü eylemi nedeniyle kendisine manevi tazminat ödemesini talep etti.

Kaynak: AAKaynak: AA

Azad A. isimli şahsın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, Fatih Terim'i haklı bularak, davalının 5 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör