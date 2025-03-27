Mahkemeden emsal karar! Fatih Terim’e küfüre 5 bin TL tazminat

Kaynak: AA

Mahkemeye sunduğu dilekçede, söz konusu kullanıcının annesi ve eşine yönelik son derece çirkin, yakışıksız ve ağza alınmayacak hakaretlerde bulunduğunu belirten Terim, bu durumun sadece kendisini değil, ailesini de hedef aldığını ifade etti.