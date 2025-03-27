Atiye’nin büyük kızı 6 yaşına girdi! Paylaşımına beğeni yağdı

Prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile 2018 yılında evlenen şarkıcı Atiye, bir yıl sonra ilk kızı Ferah Feza'yı kucağına almıştı. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz sene ise ikinci kızı Neva'ya kavuşmuştu.