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Atiye'nin büyük kızı 6 yaşına girdi! Paylaşımına beğeni yağdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.03.2025 15:15
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Atiye’nin büyük kızı 6 yaşına girdi! Paylaşımına beğeni yağdı

Prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile 2018 yılında evlenen şarkıcı Atiye, 6 yaşına giren kızı Ferahfeza'nın doğum günü sosyal medyadan duygusal sözlerle kutladı. Ünlü şarkıcı, eşi ve kızıyla birlikte yer aldığı kareleri sevenleriyle paylaştı.

Prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile 2018 yılında evlenen şarkıcı Atiye, bir yıl sonra ilk kızı Ferah Feza'yı kucağına almıştı. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz sene ise ikinci kızı Neva'ya kavuşmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

YENİ YAŞINI KUTLADI

Şarkıcı geçtiğimiz haftalarda 'Rumi' ismini verdiği kızına kavuşmanın sevincini yaşamıştı. Instagram hesabından paylaşım yapan Atiye, "Minik Rûmi'mize de kavuştuk! Her şey sevgiyle mümkün" notuyla güzel haberi yayınlamıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Kısa bir süre önce 3. kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Atiye'nin büyük kızı Ferahfeza, 6 yaşına girdi. Ünlü isim, kızının doğum günü partisinden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

KELEBEK TEMALI PARTİ

Kızının yeni yaşı için kelebek temalı bir parti düzenleyen Atiye, kızının doğum gününden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Atiye, yayınladığı karelere ''Bir kelebek dokundu hayatımıza.. 6 yıl önce dünyaya gelen Ferahfeza'mız, özgür ruhunla, ışığınla hep uç.. İyi ki doğdun!'' notunu düştü.

Şarkıcının yeni paylaşımına sevenlerinden "Çocuk güzelsiniz" , "maşallah" ve "musmutlu yaşları olsun" şeklinde yorumlar geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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