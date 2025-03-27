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Refakatçisi olacaktı! Berdan Mardini ile Şafak Sezer aynı gün ameliyat oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.03.2025 14:04
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Refakatçisi olacaktı! Berdan Mardini ile Şafak Sezer aynı gün ameliyat oldu

Şafak Sezer'e refakat etmek için yanında giden Berdan Mardini, hastanede neye uğradığını şaşırdı. İki yakın arkadaş Şafak Sezer ve ünlü türkücü Berdan Mardini aynı gün operasyon geçirdi.

Son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Berdan Mardini, katıldığı canlı yayında hem vasiyet, hem de botoks itirafıyla gündem olmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Mardini, ''Herkesin gideceği yer belli. Ben de öleceğimi biliyorum. Hatta bazen düşünüyorum da paylaştıklarım da paylaşmadıklarım da var. Vasiyetim var. Yazdım kasada duruyor. Madde olarak kime ne verilecek, kime ne kadar borcum var, kimden ne kadar alacağım var, neyin olmasını istiyorum. Kimsenin gelip gelmemesiyle ilgili bir sorunum yok. Normal bir yere gömseler de olur'' demişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

BOTOKS İTİRAFI

Mardini, sözlerinin devamında "Botoks yapmıyorum demiyorum. Ben mesela 3-4 ayda bir botoks tazelerim alın kırışıklığı için ufaktan. Şimdi gül suyu kullanıyorum sürekli. Ben sadece sene 1 kere yapıyorum o da çok az bir şey.'' diye konuşmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

AYNI GÜN AMELİYAT OLDULAR

Ünlü türkücü şimdi ise bambaşka bir olayla gündeme geldi. Mardini, geçtiğimiz haftalarda kalbine stent takılması için Sezer'i hastaneye götürerek eşlik etti.

Operasyonu yapan Prof. Dr. Hasan Turhan, Mardini'nin de kontrolden geçmesini istedi. Yapılan kontrollerden sonra Mardini'nin de anjiyo olması gerektiği ortaya çıkınca, ikili aynı gün operasyon geçirdi. İkilinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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